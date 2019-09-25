Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı

‘Dumansız Araçlar Uygulaması’ kapsamında, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı. 10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu.

20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153’er lira para cezası kesildi.

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YİNE SİGARA İÇTİ

Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğrenince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.

D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Kayıtta mısın? Çekin beni” dedi. Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti. DHA