Cezaevi dönüşü silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

​Göksun ilçesinin Keklikoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Kandil, 22 Temmuz’da, Ömer Barut tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Barut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elbistan E Tipi Cezaevi’ne gönderilen Barut’u, kardeşleri Şenel Barut, Caner Barut (42) ve oğlu Akın Barut (13) ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Barut Kardeşler, Güngör Köleli’nin (68) kullandığı taksi ile cezaevinden ayrıldı. Kardeşlerden Şenel Barut, Binali Yıldırım Bulvarı’nda taksiden inip otobüse binmek için durağa geçti. İddiaya göre bu sırada öldürülen Hasan Kandil’in kardeşleri Egemen ve İbrahim Kandil, 46 ABJ 872 plakalı hafif ticari araçla durağa gelip, Barut’a tabanca ile ateş etti. Mermilerin isabet etmesiyle ağır yaralanan Şenel Barut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Barut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÖNCE LASTİKLERE, SONRA İÇERİDEKİLERE ATEŞ ETTİLER

Şüpheliler Egemen ve İbrahim Kandil daha sonra Caner Barut ve oğlu Akın Barut’un bulunduğu taksiyi takip etti. Şüpheliler, taksiyi Göksun ilçesinin Yağmurlu köyü girişinde lastiklerine ateş ederek durdurdu, ardından içeridekilere tabancalarla peş peşe ateş etti. Saldırıda Caner Barut göğsünden, oğlu Akın Barut sol kolundan ve boğazını sıyıran mermi ile taksi şoförü Güngör Köleli ise başından yaralandı.

TAKSİDE BULUNAN KADINLAR SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Saldırının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Güngör Köleli ile Caner Barut’un durumlarının ağır olduğu belirtildi. Olayda taksi içinde kadınların da olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

3 GÖZALTI

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için polis ve jandarma çalışma başlattı. İbrahim Kandil, Göksun jandarması tarafından yakalanırken, kardeşleri Timur ve Ahmet Kandil de Göksun polisince gözaltına alındı. Firar eden Egemen Kandil’in yakalanması için polis ve jandarmanın çalışması devam ediyor.

DHA