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Cezaevi firarisi bu kez kaçamadı!

Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisi İlyas A. (39), kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

22:43 -
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Cezaevi firarisi bu kez kaçamadı!

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Adil Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda meydana geldi. Devriye gezen mobil park polisi, şüphe üzerine içinde 4 kişinin olduğu otomobili durdurmak istedi. Sürücü ise ihtara uymayarak otomobille kaçmaya başladı.

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Kovalamaca sonunda Dulkadiroğlu Mahallesi’nde otomobili durduran sürücü ve diğer 3 kişi yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan sürücünün kimlik tespiti sırasında cezaevi firarisi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İlyas A. olduğu belirlendi.

İlyas A. emniyete götürülürken, otomobilde bulunan 3 kişiye de çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı. DHA

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Son güncelleme: android-time 22:48 01.03.2019
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