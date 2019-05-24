Cezaevinde ölen casusla ilgili Adli Tıp raporu çıktı: İntihar

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda şüpheli ZAKİ Y. M. Hasan'ın cezaevindeki tek kişilik odasında kendini astığı belirlendi.

Raporda şöyle denildi: “Asılma sonucu kas demetlerinde kanama, sağ ve sol tırnaklarında şüphelinin DNA profilinin tespit edildiği.”

İntihar eden istihbarat görevlisi Zaki Y. M. Hasan, MİT ve İstanbul Emniyetinin ortaklaşa operasyonuyla gözaltına alınmış, ardından da “Askeri, siyasi ve uluslararası casusluk” suçlarından 19 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.