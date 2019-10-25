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Cezaevindeki ‘Ölüm Patroniçesi’nin zehir çetesine baskın

İstanbul’da polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen cezaevindeki Saime D.’nin yönlendirdiği iddia edilen şebekeye düzenlenen baskında 11’i kadın 2’si çocuk 20 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
13:05 -
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Cezaevindeki ‘Ölüm Patroniçesi’nin zehir çetesine baskın

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptırıldığını belirleyen ekipler çalışma başlattı. Araştırmada bazı şüphelilere tespit edildi.
Şüphelilerin, ‘Ölüm Patroniçesi’ olarak bilinen ve cezaevinde olan Saide D.'den talimat aldığı iddalarına ulaşıldı. Polis ekipleri şebekenin satıcı olarak çocukları kadınları kullandığı bilgisine ulaşıldı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araştırmaların ardından, operasyon kararı alındı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 11 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi.

11’İ KADIN 2’Sİ ÇOCUK 20 GÖZALTI

Operasyonda, 2'si çocuk, 11'i kadın 20 kişi gözaltına alındı. Narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda çoğunluğu satışa hazır halde paketlenmiş, bonzai, skunk ve uyuşturucu haptan oluşan toplam 4 kilo 192 gram uyuşturucu ele geçirildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden, 2'si çocuk, 8'i kadın 14 şüpheli tutuklandı.

Çocuk Emniyet istanbul Kadın Ölüm operasyon ÖZEL HAREKAT Polis Sarıyer uyuşturucu
Son güncelleme: 13:09 25.10.2019
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