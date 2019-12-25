Cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü cephanelikle yakalandı

10 yıl önce Diyarbakır’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen olaylarda bir kişiyi silahla öldüren ve ‘kasten adam öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası alan İ.H.G., 2015’te hükümlü bulunduğu Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etti.

Sürekli adres değiştirerek kimliğini gizlemeye çalışan İ.H.G.’nin, ailesinin ikamet ettiği Çermik ilçesine geldiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yol kontrolünde yakalanan cinayet hükümlüsünün üzerinden ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 9 milimetre çapında 12 fişek çıktı. Hakkında arama kaydı bulunan İ.H.G., tutuklanarak cezaevine kondu. (AA)

İLGİLİ HABER Ceren Özdemir'in katili iki kez cezaevinden kaçmış!