Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü cephanelikle yakalandı

2009'da cinayet suçundan girdiği cezaevinden dört yıl önce kaçan firari, Diyarbakır'da yol kontrolünde yakalandı. Hükümlünün üzerinden tabanca ve çok sayıda mermi çıktı.

14:45 -
Haberler Gündem
Cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü cephanelikle yakalandı

10 yıl önce Diyarbakır’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen olaylarda bir kişiyi silahla öldüren ve ‘kasten adam öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası alan İ.H.G., 2015’te hükümlü bulunduğu Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etti.

Sürekli adres değiştirerek kimliğini gizlemeye çalışan İ.H.G.’nin, ailesinin ikamet ettiği Çermik ilçesine geldiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yol kontrolünde yakalanan cinayet hükümlüsünün üzerinden ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 9 milimetre çapında 12 fişek çıktı. Hakkında arama kaydı bulunan İ.H.G., tutuklanarak cezaevine kondu. (AA)

İLGİLİ HABERCeren Özdemir'in katili iki kez cezaevinden kaçmış!Ceren Özdemir'in katili iki kez cezaevinden kaçmış!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more