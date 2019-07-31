Cezaevinden firar eden şahıs ölü bulundu

İddiaya göre, bir yakının intiharı nedeniyle Gaziantep Cezaevinde tutuklu bulunan 51 yaşındaki S.A., nakledildiği Kilis Cezaevinden firar etti. S.A., yakınları ve arkadaşları tarafından Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir evde silahla çenesinin altından vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edilen S.A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsinin ardından şahsın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

İHA