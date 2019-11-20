Cezaevinden firar edip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İddiaya göre, cezaevinden firar eden Ahmet Kaya (47), merkez Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak’ta oturan eşi Sibel Kaya’nın (41) yanına gitti. Çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma sırasında Ahmet Kaya, bıçakla eşine saldırdı. Bunun üzerine kadının kaçarak yardım istediği komşusu H.D. çifti sakinleştirmeye çalıştı. H.D’yi elinden yaralayan Ahmet Kaya, daha sonra eşini 3 yerinden bıçakladı.

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SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Komşusu H.D. ile birlikte ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Ahmet Kaya’yı Akevler Mahallesi’nde saklandığı evde yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEME “KORUMA TEDBİR KARARINI” REDDETMİŞ

Sibel Kaya’nın geçen yıl eşinin, kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat ettiği, ancak mahkemenin “koruma tedbir kararını” reddettiği öğrenildi. AA