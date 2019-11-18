Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı!

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk, bir süre önce sevgili olduğu 1 çocuk annesi Melisa Kalem’in yaşadığı eve gitti.

Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması üzerine Melisa Kalem kendini elektro şok cihazı ile korumaya çalıştı. Bu sırada, Selçuk ise yanında getirdiği pompalı tüfekle Kalem’e ateş etti.

POMPALI DEHŞET

Kalem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Selçuk ise aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalem ve Selçuk’un olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

CENAZELER ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Öte yandan, Melisa Kalem’in ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise apartmanın sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı apartmanda olay yeri inceleme ekipleri bir süre incelemelerde bulundu. Kalem ve Selçuk’un cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)