Cezayirlilerin uyuşturucu kavgası ölümle bitti

Fatih'te meydana gelen olayda iddialara göre, uyuşturucu bağımlısı olan Dumi R. kendisi gibi Cezayirli olan, Kerroum Houari'ye 100 TL vererek uyuşturucu getirmesini istedi. Ancak uyuşturucu satıcısı birkaç gün geçmesine rağmen söz verdiği narkotik maddeyi getirmedi. Dumi R., arkadaşı Medeni L. ile uyuşturucu satıcısını aramaya çıktı. Üç Cezayir'li dün saat 15.00 sıralarında Fatih'te bir sokakta karşılaştı. Dumi R. siparişini istedi. Huari ise, istenen uyuşturucuyu bulamadığını söyledi. Bunun üzerine parasını isteyen Dumi R. olumsuz yanıt aldı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Parasını alamayan Dumi R. arkadaşı Medeni L. ile birlikte Kerroum Huari'yi kollarından tutarak ceplerini aramak istedi. Huari engel olmaya çalışınca, arbede yaşandı. Bu sırada Dumi R. yanındaki bıçağı çıkararak Kerroum Huari'nin göğsüne sapladı. Kalbine isabet eden bıçakla ağır yaralanan uyuşturucu satıcısı hayatını kaybetti.

KAMERALARDAN BELİRLENDİ

Olayın ardından Dumi R. ile Medeni L. kaçarak uzaklaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkâllerini belirledi. Cezayirlilerin Fatih'te yoğun olarak yaşadığı bölgelerde araştırma yapan ekipler, 2 şüphelinin kaldığı oteli tespit etti.

İTİRAF ETTİLER

Cinayet masası ekipleri Dumi R. ve Medeni L.’yi kaldıkları otelde gözaltına aldı. Cinayetten yaklaşık 8 saat sonra yakalanan 2 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve cinayeti itiraf eden şüpheliler adliyeye gönderildi.