Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir?

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den aday olan Zeydan Karalar oldu. Peki Zeydan Karalar kimdir? Makine mühendisliği bölümü mezunu olan Karalar, Türkiye’nin en genç oda başkanı unvanını, 1981'de, henüz 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilerek aldı. İşte Zeydan Karalar hakkında bilinmeyenler...

10:28 -
Haberler Gündem
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı’nın adayı Zeydan Karalar oldu. Peki CHP’den seçime giren Zeydan Karalar kimdir? 1958’de Adana’da doğan Karalar, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. İşte Zeydan Karalar hakkında merak edilenler…

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana Merkez’de doğdu. Eğitimlerinin tümünü Adana’da tamamlayan Karalar, 1980’de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu.

Türkiye'nin en genç oda başkanı unvanını, 1981’de, henüz 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilerek alan Karalar, 1979-1985 yılları arasında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi olarak kariyerini sürdürdü.

1991-1996 arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevleri, 1996-2007 arasında ise Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı.

Kendi şirketi A-TEKS Mühendisliği 2005’te kuran Karalar, 2008’de ise ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu.

Zeydan Karalar’ın siyasi kariyeri yıllar sonra CHP Adana İl Başkanlğına getirilerek yeniden başladı. 2010’da görevi gereği anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecini yöneten Karalar, 23 Ocak 2011’de İl Kongresinden de birinci ayrılarak görevine devam etti.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more