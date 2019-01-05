Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP adayına davullu zurnalı karşılama töreni

Bursalılar, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'i Ankara dönüşünde Barakfakih'te bugün davul zurna eşliğinde karşıladı.

Halil ATAŞ / Bursa
android-time 16:39
Haberler Gündem
CHP adayına davullu zurnalı karşılama töreni
Bursalılar, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'i Ankara dönüşünde Barakfakih'te bugün davul zurna eşliğinde karşıladı.

Otobüsten inen Bozbey’i CHP Bursa Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, il ve ilçe örgütlerinin yanısıra çok sayıda Bursalı vatandaş karşıladı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Konfetilerin atılılıp meşalelerin yakıldığı karşılama töreninde Bozbey, davul zurna eşliğinde Ormancı şarkısını söyledi.

Bozbey, davul ve zurnacılara 50’şer TL bahşiş verdi. Bozbey daha sonra konvoy eşliğinde Bursalılara hitap etmek üzere Kent Meydanına hareket etti.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar