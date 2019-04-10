CHP: AKP’nin başkan adayı kendisi seçmen taşımış | Son dakika

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AKP'li Mevlüt Uysal'ın iddialarına yanıt verdi. Karabat, Büyükçekmece’deki dikkat çeken seçmen hareketleri olduğuna dikkat çekerek, “Mesela Büyükçekmece’ye Fatih’ten ve Başakşehir’den gelen seçmenler söz konusu. Bu seçmenler arasında AKP’ye yakın isimler var. Seçmen listelerinin askıya çıktığı 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece seçmen listelerine Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim ve Kaan Şahin gibi isimler eklendi. Bu isimler geçmişte Mevlüt Uysal’ın da yönetimin de yer aldığı Sıcak Yuva Vakfı’nın hala yönetiminde bulunan isimler” dedi. Karabat'ın ismini verdiği Kaan Şahin Başakşehir'den AKP'li meclis üyesi ve Başakşehir Spor Yönetim Kurulu Üyesi. Nurettin Ertemel, Mevlüt Uysal'ın Başakşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yardımcısıydı. Hüseyin Sevim de Sıcak Yuva Vakfı üyesi.

HEPSİ AYNI ADRESE TAŞINMIŞ

Karabat, Mevlüt Uysal’a bu kadar yakın olan isimlerin 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece'de aynı adrese taşındıklarını belirterek “Söz konusu adreste kayıtlı 11 seçmen görünüyor. Birisi Bakırköy'den, biri Başakşehir'den diğeri de Fatih'ten gelmiş görünüyor. Bizlerin seçmen hareketlerini takip etmeyeceğimizi düşünmüş olacaklar ki aynı adrese böylesi isimleri yığmakta sakınca görmemişler. ‘Kişi, kendinden bilir işi' diye bir söz var. CHP’yi seçmen taşımakla itham edenlerin neden bu kadar gürültü çıkardıkları daha iyi anlaşılıyor. CHP’yi seçmen taşımakla itham eden AKP’nin başkan adayı, aslında kendisi seçmen taşımış. Yaptıkları kanunsuz eylem üzerinden kazandığımız belediye başkanlığını gölgelemeye çalışıyorlar. Böylece AKP, bugüne kadar yaptığı bütün hileleri aslında ağzından kaçırmış oluyor” diye konuştu.