CHP araştırdı… İşte tartışılan sandıklarda durum

Erkek, düzenlediği basın toplantısında Yüksek seçim Kurulu'nun iptal gerekçesinde yer alan sandık sonuçlarını açıkladı. Buna göre;

KHK'LI SANDIKLARDAN YILDIRIM BİRİNCİ: KHK’lı sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyelerinin bulunduğu 9 sandıkta Yıldırım birinci çıktı. Bu sandıklarda CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na bin 188 oy çıkarken, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a ise bin 233 oy çıktı.

BOŞ CETVELLERDE YILDIRIM BİRİNCİ: Benzer bir şekilde seçim iptal gerekçesi olan boş sayım döküm cetveli olan 18 sandığa ilişkin sonuçlar da CHP 2 bin 167 oy alırken, AKP 2 bin 352 oy aldı. Yıldırım söz konusu 18 sandığın 14’ünde birinci olurken, yalnızca 4 sandıkta İmamoğlu en çok oyu alan kişi oldu.

İMZASIZ SAYIMDA YILDIRIM BİRİNCİ: Seçimin iptal gerekçelerinden biri olan imzasız sayım döküm cetvellerinin bulunduğu 90 sandığın tamamı YSK verilerine göre incelendiğinde CHP’nin söz konusu sandıklardan toplam 11 bin 699 oy aldığı, AKP’nin ise bu sayıyı geçerek 11 bin 957 oy aldığı belirlendi.

BU NASIL USULSÜZLÜK: Erkek şu eleştirilerde bulundu: “250 sayfalık karara baktık. Seçmenin iradesinin İstanbul seçiminde nasıl sakatlandığına ilişkin bir tek satır dahi kararda yok. Sandıklarda Yıldırım çok oy almış. Kim yaptı bu usulsüzlüğü? Bu nasıl usulsüzlük? Usulsüzlük yapılmışsa İmamoğlu’nun çok yüksek oy alması lazım. Kendi tabanınıza bile saygısızlık yapıyorsunuz. Ayıptır, günahtır, yazıktır.

ONLAR ÖĞRETMEN VE BANKACI: 754 sandığın 532’sinde görev yapan sandık kurulu başkanları öğretmen. Kalanlar da bankalarda çalışanlar. Bu pırıl pırıl insanları itham ederek İstanbul seçimini iptal ettiler. Ki İstanbul’da 76 seçim kurulundan 65’i 24 Haziran’da olduğu gibi eksikleri bu güvenilir kişilerden doldurmuş. Seçmenin kusuru nedir burada?

DEMOKRASİYE PUSU KURMUŞ: Hukuken çok vahim bir durum hukuken. Yedi kişi sanki demokrasiye pusu kurmuşlar, hükmün dışına çıkarak 6 Mayıs’taki toplantıda hiç konuşulmamış, iptal gerekçesi yapılmamış konuları da karara sokuyorlar. YSK’nın bu kararına kadar, sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi atamalarına dayanarak iptal edilen hiçbir seçim yok İLK KARAR: Türkiye tarihinde. İstanbul seçimlerini siyasi bir kararla iptal ettiklerinin bir göstergesi.

SEÇMEN İRADESİ NASIL SAKATLANDI: Kanuna aykırılık varsa, seçmen iradesinin nasıl sakatlandığını kanıtlamadan, seçimin sonucuna müessir olayları ortaya koymadan, bunları kimin ve nasıl yaptığını ispatlamadan nasıl bunu iptal edebiliyorsunuz?

KENDİLERİNİ İMHA ETTİLER: Sizin sıfatınız yargıç olabilir ama siz hukuk insanı olamazsınız. Yastığa başınızı koyduğunuzda nasıl rahat ediyorsunuz. YSK’nın yedi üyesi bu kararla kendilerini aslında imha ettiler.

HER OYA SAHİP ÇIKACAĞIZ: Türkiye’ye yazık etmek istiyorlar ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu artık tüm Türkiye’nin bir demokrasi mücadelesi. Herkes rahat olsun, sandığa gitsin oyunu kullansın. Biz her bir oya sahip çıkacağız. YSK bu seçimi iptal etti ama son sözü İstanbul seçmeni söyleyecek.

YALANIN İTİRAFI: (Binali Yıldırım'ın, ‘oylar çalındı' açıklamasının, ‘siyaseten bir söylem' olduğunu ifade etmesi konusunda) Bu yalan söylediklerinin itirafı. Oyların aslında çalınmadığının itirafı. Ben onu siyaseten söyledim demek ne demek? YSK kararında da oyların çalındığına ilişkin bir tek ifade yok. Yani bizim aslında oylarımız çalınmadı biz algı yaratmak için siyaseten bunu söylüyoruz. Bu durumda birilerine ve Yıldırım’a siyaseten hırsız denebilir mi? Oyların çalınmadığını herhalde bu kararı görünce kendisi itiraf etmek zorunda kaldı diye düşünüyorum.”

YSK’NIN İPTAL GEREKÇESİ SAYDIĞI SANDIKLARDA DURUM

Öte yandan CHP'nin yaptığı incelemede, sandık başkanı ve üyelerinin KHK'lı olduğu sandıklarda çıkan sonuçlar belirlendi. YSK'nın iptal gerekçesinde, usulsüzlük yapıldığını ileri sürdüğü sandıkların toplamında hep AKP’nin önde olduğu gözlendi.