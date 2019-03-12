CHP belediye başkan adayları! CHP il ve ilçe belediye başkan adayları listesi…

Cumhuriyet Halk Partisi, bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarında Millet İttifakı adaylarını destekliyor. CHP’nin kendi adaylarını çıkardığı tüm iller ve ilçelerdeki belediye başkan adayları haberimizde. İşte CHP’nin il il ve ilçe ilçe tüm belediye başkan adayları listesi…
CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
|Ahmet Aktürk
|CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı
|Akif Kemal Akay
|CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı
|Erdinç Altıok
|CHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı
|Kadir Aydar
|CHP Adana Ceyhan Belediye Başkan Adayı
|Kamuran Karaca
|CHP Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı
|Kasım Karaköse
|CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yıldız
|CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı
|Şenol Eroğlu
|CHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı
|Hasan Koca
|CHP Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Gürer
|CHP Adıyaman Besni Çakırhüyük Belediye Başkan Adayı
|İskender Yıldırım
|CHP Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Alan
|CHP Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kılıç
|CHP Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı
|Murat Yapık
|CHP Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı
|Nejdet Arıcı
|CHP Adıyaman Besni Şambayat Belediye Başkan Adayı
|Vakkas Acar
|CHP Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı
|Bayram Yavuz
|CHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Belediye Başkan Adayı
|Beytullah Tota
|CHP Afyonkarahisar Çobanlar Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Özsoy
|CHP Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkan Adayı
|Fahrettin Mutlu
|CHP Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belediye Başkan Adayı
|Harun Güner
|CHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediye Başkan Adayı
|Hasan Damar
|CHP Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Özaktan
|CHP Afyonkarahisar Bayat Belediye Başkan Adayı
|İsmail Özakman
|CHP Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı
|Kadir Temiz
|CHP Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ali Sakal
|CHP Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediye Başkan Adayı
|Muammer Dede
|CHP Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Belediye Başkan Adayı
|Osman Kavas
|CHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayı
|Ömer Yıldız
|CHP Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Tetik
|CHP Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Belediye Başkan Adayı
|Şükrü Turan
|CHP Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Belediye Başkan Adayı
|Tunay Türkmen
|CHP Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkan Adayı
|Uğur Koç
|CHP Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Belediye Başkan Adayı
|Veli Aydoğmuş
|CHP Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı
|Abidin Yenigün
|CHP Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı
|Erkan Sayan
|CHP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı
|Fesih Maral
|CHP Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı
|Kubbettin Tekgül
|CHP Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı
|Lokman Çetin
|CHP Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Ademi
|CHP Ağrı Hamur Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Yıldız
|CHP Ağrı Patnos Dedeli Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Polat
|CHP Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Karacaer
|CHP Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan Adayı
|Battal Akçay
|CHP Aksaray Topakkaya Belediye Başkan Adayı
|Cihan Yüksel
|CHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı
|Eren Özdaş
|CHP Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkan Adayı
|Recep Özkök
|CHP Aksaray Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı
|Sibel Muştu
|CHP Aksaray Yeşilova Belediye Başkan Adayı
|Tahsin Çelik
|CHP Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkan Adayı
|Turgay Eşmekaya
|CHP Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı
|Yakup Gök
|CHP Aksaray Eskil Belediye Başkan Adayı
|Zeki Türker
|CHP Aksaray Gülağaç Saratlı Belediye Başkan Adayı
|Alp Kargı
|CHP Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı
|Arife Serpil Saraçoğlu
|CHP Amasya Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Geçgel
|CHP Amasya Ziyaret Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Erge
|CHP Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı
|Nurten Erdem
|CHP Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı
|Ömer Özalp
|CHP Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı
|Zehra Özyol
|CHP Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı
|Adem Barış Aşkın
|CHP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı
|Ali Başkaraağaç
|CHP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı
|Alper Taşdelen
|CHP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı
|Can Kaderoğlu
|CHP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı
|Celal Çelik
|CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı
|Fethi Yaşar
|CHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı
|Hacı Aysu
|CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı
|Hamza Alper Gümüş
|CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı
|Mansur Yavaş
|CHP Ankara Belediye Başkan Adayı
|Erdoğan Erdoğan
|CHP Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı
|Hayri Süt
|CHP Antalya Kaş Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ali Yılmaz
|CHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı
|Muhittin Böcek
|CHP Antalya Belediye Başkan Adayı
|Murat Dinç
|CHP Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Gül
|CHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kavaşoğlu
|CHP Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Köleoğlu
|CHP Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı
|Şükrü Sözen
|CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı
|Engin Sarıkaya
|CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı
|Faruk Demir
|CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı
|Özel Özen
|CHP Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı
|Barış Demirci
|CHP Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı
|Demirhan Elçin
|CHP Artvin Belediye Başkan Adayı
|Ercan Orhan
|CHP Artvin Borçka Belediye Başkan Adayı
|Ergül Akçiçek
|CHP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
|Erkan Şeyhoğlu
|CHP Artvin Murgul Belediye Başkan Adayı
|Nihat Acar
|CHP Artvin Şavşat Belediye Başkan Adayı
|Taner Ekmekçi
|CHP Artvin Hopa Belediye Başkan Adayı
|Yıldırım Demir
|CHP Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı
|Fuat Öndeş
|CHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yüsran Erden
|CHP Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı
|Mutlu Öztürk
|CHP Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı
|Özlem Çerçioğlu
|CHP Aydın Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Akın
|CHP Balıkesir Belediye Başkan Adayı
|Ali Kemal Deveciler
|CHP Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı
|Bedri Şahin
|CHP Balıkesir Havran Belediye Başkan Adayı
|Esin Balıbek
|CHP Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Sarı
|CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Palaz
|CHP Balıkesir Gönen Belediye Başkan Adayı
|Levent Tellioğlu
|CHP Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayı
|Mehmet İrem Himam
|CHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı
|Orhan Gaga
|CHP Balıkesir Balya Belediye Başkan Adayı
|Rahmi Gençer
|CHP Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan Adayı
|Selman Hasan Arslan
|CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı
|Tancan Barçın
|CHP Balıkesir Manyas Belediye Başkan Adayı
|Tolga Tosun
|CHP Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı
|Tuncay Öztürk
|CHP Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı
|Yakup Aksu
|CHP Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı
|Gülizar Saygın
|CHP Bartın Ulus Kumluca Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Arslan
|CHP Bartın Belediye Başkan Adayı
|Meliha Okutay
|CHP Bartın Kozcağız Belediye Başkan Adayı
|Nergiz Kartal
|CHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı
|Recai Çakır
|CHP Bartın Amasra Belediye Başkan Adayı
|Yaşar Alkız
|CHP Bartın Ulus Abdipaşa Belediye Başkan Adayı
|Adnan Yaşar
|CHP Batman Sason Belediye Başkan Adayı
|Cuma Uçar
|CHP Batman Sason Belediye Başkan Adayı
|Enver Erdem
|CHP Batman Belediye Başkan Adayı
|Genco Özel
|CHP Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı
|Hamdiye Öner
|CHP Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı
|Hasan Sönmezsoy
|CHP Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı
|Kemal Demir
|CHP Batman Balpınar Belediye Başkan Adayı
|Orhan Cihan
|CHP Batman Hasankeyf Belediye Başkan Adayı
|Savaş Durmaz
|CHP Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı
|Uğur Atalay
|CHP Batman Sason Yücebağ Belediye Başkan Adayı
|Yalçın Kaya
|CHP Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Yeşil
|CHP Bayburt Demirözü Belediye Başkan Adayı
|Ayhan Ödübek
|CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı
|Ercan Öztürk
|CHP Bilecik Vezirhan Belediye Başkan Adayı
|Faik Üstün
|CHP Bilecik Osmaneli Belediye Başkan Adayı
|Gönül Kaya
|CHP Bilecik Yenipazar Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Kaygısız
|CHP Bilecik Bayırköy Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Torun
|CHP Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Talat Bakkacıoğlu
|CHP Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı
|Semih Şahin
|CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Yiğit
|CHP Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan Adayı
|Abdulmelik Kocihan
|CHP Bingöl Ilıcalar Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Karabulak
|CHP Bingöl Karlıova Belediye Başkan Adayı
|Cevdat Keskin
|CHP Bingöl Sancak Belediye Başkan Adayı
|Ertan Turgut
|CHP Bingöl Solhan Belediye Başkan Adayı
|Sabri Akyürek
|CHP Bingöl Yayladere Belediye Başkan Adayı
|Serhat Nazlı
|CHP Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı
|Şahin Işın
|CHP Bingöl Adaklı Belediye Başkan Adayı
|Vahdettin Uzunyayla
|CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı
|Veysel Yaygan
|CHP Bingöl Yedisu Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Gündüz
|CHP Bingöl Kiğı Belediye Başkan Adayı
|Cuma Siri
|CHP Bitlis Güroymak Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
|Faik Kartal
|CHP Bitlis Ahlat Ovakışla Belediye Başkan Adayı
|İsmet Özçalımlı
|CHP Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belediye Başkan Adayı
|Mazlum Şahin
|CHP Bitlis Ahlat Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Reşit Önal
|CHP Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Şefik Aysoy
|CHP Bitlis Güroymak Belediye Başkan Adayı
|Mezher Özdeş
|CHP Bitlis Mutki Kavakbaşı Belediye Başkan Adayı
|Servet Başelçin
|CHP Bitlis Güroymak Günkırı Belediye Başkan Adayı
|Servet Özdemir
|CHP Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı
|Tahir Bakır
|CHP Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı
|Yunus İşik
|CHP Bitlis Yolalan Belediye Başkan Adayı
|Adnan Güngör
|CHP Bolu Yeniçağa Belediye Başkan Adayı
|Emin Tekemen
|CHP Bolu Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı
|İlyas Özalp
|CHP Bolu Dörtdivan Belediye Başkan Adayı
|Mehmet İnegöl
|CHP Bolu Mudurnu Belediye Başkan Adayı
|Necdet Yıldıran
|CHP Bolu Göynük Belediye Başkan Adayı
|Niyazi Dedeoğlu
|CHP Bolu Mengen Gökçesu Belediye Başkan Adayı
|Turhan Bulut
|CHP Bolu Mengen Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Bozdağ
|CHP Burdur Çeltikçi Belediye Başkan Adayı
|Ali Orkun Ercengiz
|CHP Burdur Belediye Başkan Adayı
|Mustafa İnce
|CHP Burdur Gölhisar Yusufça Belediye Başkan Adayı
|Mümtaz Şenel
|CHP Burdur Yeşilova Belediye Başkan Adayı
|Şeref Coşar
|CHP Burdur Bucak Kızılkaya Belediye Başkan Adayı
|Turgut Yasa
|CHP Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Tufan
|CHP Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı
|Çetin Çoklar
|CHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı
|Erkan Aydın
|CHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı
|Hayri Türkyılmaz
|CHP Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Bozbey
|CHP Bursa Belediye Başkan Adayı
|Özgür Erdursun
|CHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı
|Turgay Erdem
|CHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı
|Vildan Koç
|CHP Bursa Orhaneli Belediye Başkan Adayı
|Birol Arslan
|CHP Çanakkale Kepez Belediye Başkan Adayı
|Bülent Öz
|CHP Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı
|Cengiz Balkan
|CHP Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediye Başkan Adayı
|Erdal Doğan
|CHP Çanakkale Lapseki Umurbey Belediye Başkan Adayı
|Feride Demirbaş
|CHP Çanakkale Çan Terzialan Belediye Başkan Adayı
|Halil Büyükerol
|CHP Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı
|Mesut Bayram
|CHP Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı
|Metin Semerci
|CHP Çanakkale Lapseki Çardak Belediye Başkan Adayı
|Şefik Ay
|CHP Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediye Başkan Adayı
|Ülgür Gökhan
|CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı
|Afife Ülkü Kavalalı
|CHP Çankırı Eldivan Belediye Başkan Adayı
|Erdoğan Çubukçuoğlu
|CHP Çankırı Çerkeş Belediye Başkan Adayı
|Metin Aktaş
|CHP Çankırı Kurşunlu Belediye Başkan Adayı
|Mustafa İbişoğlu
|CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı
|Zeki Göktaş
|CHP Çankırı Şabanözü Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Tüzün
|CHP Çorum Ortaköy Belediye Başkan Adayı
|Özgür Kılıç
|CHP Çorum Belediye Başkan Adayı
|Sedat Genç
|CHP Çorum Alaca Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Divarcı
|CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı
|Ali Atlı
|CHP Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı
|Birsen Çelik
|CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı
|Cengiz Demirci
|CHP Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı
|Hikmet Şenözen
|CHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Gemi
|CHP Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Urtekin
|CHP Denizli Güney Belediye Başkan Adayı
|Ömer Köseoğlu
|CHP Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı
|Şeniz Doğan
|CHP Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı
|Türkan Keyik
|CHP Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı
|Yüksel Kepenek
|CHP Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı
|Abdurrahman Berat Aktaş
|CHP Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Aktay
|CHP Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı
|Hasan Kılıç
|CHP Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı
|Hebun Kaplan
|CHP Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet İhsan Sancar
|CHP Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı
|Muhiddin Yıldırım
|CHP Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı
|Muhyettin Çelik
|CHP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Akyüz
|CHP Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı
|Nasır Aydın
|CHP Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Eker
|CHP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı
|Selim Yılmaz
|CHP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı
|Tarık Akdemir
|CHP Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı
|Veysi Aghan
|CHP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Şahin
|CHP Düzce Gölyaka Belediye Başkan Adayı
|Fikret Albayrak
|CHP Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı
|Erol Dübek
|CHP Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı
|Ersöz Zümbül
|CHP Edirne Meriç Subaşı Belediye Başkan Adayı
|Gökmen Altay
|CHP Edirne Meriç Küplü Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Örs
|CHP Edirne İpsala Esetçe Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ormankıran
|CHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Örnek
|CHP Edirne Keşan Beğendik Belediye Başkan Adayı
|Oğuz Tekin
|CHP Edirne Havsa Belediye Başkan Adayı
|Özkan Günenç
|CHP Edirne Enez Belediye Başkan Adayı
|Özlem Becan
|CHP Edirne Uzunköprü Belediye Başkan Adayı
|Recep Gürkan
|CHP Edirne Belediye Başkan Adayı
|Recep Ordu
|CHP Edirne Keşan Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı
|Serdar Atalay
|CHP Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediye Başkan Adayı
|Şenol Yalı
|CHP Edirne Keşan Belediye Başkan Adayı
|Tevfik Şahinbaş
|CHP Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediye Başkan Adayı
|Adnan Karadağ
|CHP Elazığ Palu Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Okçuoğlu
|CHP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Çoskun
|CHP Elazığ Arıcak Belediye Başkan Adayı
|Nazmi Gürbüz
|CHP Elazığ Alacakaya Belediye Başkan Adayı
|Samiye Genç
|CHP Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı
|Ali Sin
|CHP Erzincan Kemah Belediye Başkan Adayı
|Çetin Çay
|CHP Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı
|Çetin Özbey
|CHP Erzincan Tercan Çadırkaya Belediye Başkan Adayı
|Derya Kırdım
|CHP Erzincan Tercan Belediye Başkan Adayı
|Elif İnci Utlu
|CHP Erzincan Üzümlü Belediye Başkan Adayı
|Esra Polat
|CHP Erzincan Tercan Kargın Belediye Başkan Adayı
|Fulya Ateşlenmek
|CHP Erzincan Tercan Mercan Belediye Başkan Adayı
|Gökmen Yıldırım
|CHP Erzincan İliç Belediye Başkan Adayı
|Haydar Polat
|CHP Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediye Başkan Adayı
|İsmail Taş
|CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı
|Kemal Şengül
|CHP Erzincan Mollaköy Belediye Başkan Adayı
|Nihat Alptekin
|CHP Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Adayı
|Yavuz Dumanlı
|CHP Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayı
|Aydın Söylemez
|CHP Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı
|Bekir Yılan
|CHP Erzurum Karaçoban Belediye Başkan Adayı
|Bilal Güven
|CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı
|Birkan Külekci
|CHP Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı
|Cemal Karausta
|CHP Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı
|Edip Cengiz
|CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı
|Ferudun Kaplan
|CHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı
|Gençay Uğraş
|CHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı
|Hakan Zengin
|CHP Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Edebali
|CHP Erzurum Çat Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Han Koçak
|CHP Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı
|Medeni Kılıçer
|CHP Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Sait Şimşek
|CHP Erzurum Belediye Başkan Adayı
|Nafiz Aydın
|CHP Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı
|Ömer Dürlü
|CHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı
|Sebahattin Uludağ
|CHP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı
|Uğurhan Göksu
|CHP Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı
|Yaşar Ergün
|CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Ataç
|CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı
|Erdal Şanlı
|CHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı
|Gürbüz Güller
|CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı
|Habil Dökmeci
|CHP Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı
|İshak Gündoğan
|CHP Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı
|İsmail Karaköse
|CHP Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı
|Kazım Kurt
|CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı
|Şafak Atay
|CHP Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı
|Tolga Savaş
|CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı
|Uğur Tepe
|CHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Büyükerşen
|CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı
|Zehra Konakçı
|CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı
|Ali Doğan
|CHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı
|Hasan Doğru
|CHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Köse
|CHP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Latif Karadeniz
|CHP Giresun Eynesil Belediye Başkan Adayı
|Aytekin Karakayalı
|CHP Giresun Dereli Belediye Başkan Adayı
|Burhan Takır
|CHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan Adayı
|Kerim Aksu
|CHP Giresun Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Salih Bahadır
|CHP Giresun Güce Belediye Başkan Adayı
|Murat Bıçakçı
|CHP Giresun Keşap Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Eyice
|CHP Giresun Espiye Soğukpınar Belediye Başkan Adayı
|Necmi Sıbıc
|CHP Giresun Bulancak Belediye Başkan Adayı
|Özkan Dural
|CHP Giresun Görele Belediye Başkan Adayı
|Yunus Ekşi
|CHP Giresun Alucra Belediye Başkan Adayı
|Ali Osman Araz
|CHP Gümüşhane Torul Belediye Başkan Adayı
|Bedri Ağaç
|CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Çağlayan
|CHP Gümüşhane Kürtün Belediye Başkan Adayı
|Osman Yeğin
|CHP Gümüşhane Kelkit Belediye Başkan Adayı
|Kadri Zeydan
|CHP Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı
|Metin Koparan
|CHP Hakkari Belediye Başkan Adayı
|Mithat Baran
|CHP Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı
|Naci Erik
|CHP Hakkari Durankaya Belediye Başkan Adayı
|Peruz Çamlı
|CHP Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı
|Ali Oğuz
|CHP Hatay Payas Belediye Başkan Adayı
|Asaf Güven
|CHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı
|Hikmet Hatunoğlu
|CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Güzel
|CHP Hatay Defne Belediye Başkan Adayı
|Lütfü Savaş
|CHP Hatay Belediye Başkan Adayı
|Nihat Dağ
|CHP Hatay Reyhanlı Belediye Başkan Adayı
|Ökkeş Elmasoğlu
|CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı
|Refik Eryılmaz
|CHP Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı
|Rıfat Akkuyu
|CHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Şahutoğlu
|CHP Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Çinibulak
|CHP Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı
|Cafer Dalga
|CHP Iğdır Karakoyunlu Belediye Başkan Adayı
|Osman Toka
|CHP Iğdır Hoşhaber Belediye Başkan Adayı
|Sözer Sayan
|CHP Iğdır Belediye Başkan Adayı
|Zafer Bayat
|CHP Iğdır Aralık Belediye Başkan Adayı
|Erkan Ünal
|CHP Isparta Yalvaç Belediye Başkan Adayı
|Abdulhadi Akmugan
|CHP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı
|Adil Emecan
|CHP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kılıç
|CHP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı
|Ali Kılıç
|CHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı
|Ali Secaattin Güney
|CHP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı
|Alper Taş
|CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı
|Ayhan Koç
|CHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı
|Battal İlgezdi
|CHP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı
|Bülent Kerimoğlu
|CHP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı
|Cafer Aktürk
|CHP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı
|Cem Kara
|CHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı
|Coşkun Tosun
|CHP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı
|Ekrem İmamoğlu
|CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı
|Emel Bilenoğlu
|CHP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı
|Erdem Gül
|CHP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı
|Erkan Kaya
|CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı
|Gökhan Yüksel
|CHP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı
|Halil Bozkurt
|CHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı
|Hasan Akgün
|CHP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Aksu
|CHP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı
|İsmet Yaşar
|CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı
|Kemal Çebi
|CHP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı
|Kemal Deniz Bozkurt
|CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ali Özkan
|CHP İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Salih Usta
|CHP İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı
|Muammer Keskin
|CHP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı
|Özcan Işıklar
|CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı
|Özgen Nama
|CHP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı
|Remzi Albayrak
|CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı
|Rıza Akpolat
|CHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı
|Salim Gürsoy
|CHP İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı
|Seyfettin Yıldırım
|CHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı
|Soner Özimer
|CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı
|Şerdil Dara Odabaşı
|CHP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı
|Şükrü Genç
|CHP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı
|Abdül Batur
|CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı
|Adil Kırgöz
|CHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Özkan
|CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı
|Ali Engin
|CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı
|Aydoğan Hepdemirgil
|CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı
|Cemil Tugay
|CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı
|Cevat Durak
|CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Oran
|CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı
|Fatih Gürbüz
|CHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı
|Feridun Yılmazlar
|CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı
|Filiz Ceritoğlu Sengel
|CHP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı
|Halil Arda
|CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Burak Oğuz
|CHP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı
|İdris Yavuzyılmaz
|CHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı
|İlkay Girgin Erdoğan
|CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ali Çalkaya
|CHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Eriş
|CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı
|Muhittin Cumhur Şener
|CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı
|Muhittin Selvitopu
|CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa İduğ
|CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kayalar
|CHP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Tunç Soyer
|CHP İzmir Belediye Başkan Adayı
|Özcan Durmaz
|CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı
|Özdem Mustafa İnce
|CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı
|Ramazan İsmail Uygur
|CHP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı
|Rıdvan Karakayalı
|CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
|Rıdvan Karakayılı
|CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
|Selim Utku Gümrükçü
|CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı
|Serdar Aksoy
|CHP İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı
|Serdar Sandal
|CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı
|Suat Nezir
|CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı
|Ufuk Sesli
|CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı
|Yelda Celiloğlu
|CHP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Rüzgar
|CHP Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı
|Ali Öztunç
|CHP Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı
|Ayhan Çiftarslan
|CHP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı
|Fatih Vicdan
|CHP Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı
|Haydar İkizer
|CHP Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı
|İlhami Bozan
|CHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı
|Onur Gürbüz
|CHP Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı
|Elif Köse
|CHP Karabük Safranbolu Belediye Başkan Adayı
|Hidayet Kasımoğlu
|CHP Karabük Ovacık Belediye Başkan Adayı
|İsmail Elemen
|CHP Karabük Yenice Yortan Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Durum
|CHP Karabük Belediye Başkan Adayı
|Sabri Cebecik
|CHP Karabük Yenice Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Yeşildaş
|CHP Karaman Akçaşehir Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Alper
|CHP Karaman Başyayla Belediye Başkan Adayı
|Emin Ege
|CHP Karaman Belediye Başkan Adayı
|Gürsel Aksoy
|CHP Karaman Sudurağı Belediye Başkan Adayı
|Kerim Civil
|CHP Karaman Ermenek Güneyyurt Belediye Başkan Adayı
|Muhitdin Türkan
|CHP Karaman Sarıveliler Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Bahçeli
|CHP Karaman Ermenek Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Balta
|CHP Karaman Akçaşehir Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Doğan
|CHP Karaman Sarıveliler Göktepe Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Delice
|CHP Karaman Ayrancı Belediye Başkan Adayı
|Uğuz Tekin
|CHP Karaman Ermenek Kazancı Belediye Başkan Adayı
|Enver Akkaya
|CHP Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı
|İlyas Barışkoç
|CHP Kars Selim Belediye Başkan Adayı
|Nurettin Artuğ
|CHP Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı
|Oğuz Yantemur
|CHP Kars Susuz Belediye Başkan Adayı
|Taner Toraman
|CHP Kars Belediye Başkan Adayı
|Turgut Yurdakul
|CHP Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kesim
|CHP Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı
|Erfain Tekin
|CHP Kastamonu Abana Belediye Başkan Adayı
|Faruk Öz
|CHP Kastamonu İnebolu Belediye Başkan Adayı
|Güvenç Demirezen
|CHP Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı
|Halit Cesur
|CHP Kastamonu Seydiler Belediye Başkan Adayı
|İlhan Tuncer
|CHP Kastamonu Devrekani Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Emin Tuncay
|CHP Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Eşref Mutlu
|CHP Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Öztürk
|CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı
|Satılmış Sarıkaya
|CHP Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Turan Oğuz
|CHP Kayseri Hacılar Belediye Başkan Adayı
|Gülay Talaslı
|CHP Kayseri Hacılar Belediye Başkan Adayı
|Kerim Karakoç
|CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Bayraklı
|CHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Güner
|CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Naldız
|CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı
|Osman Koç
|CHP Kayseri Tomarza Belediye Başkan Adayı
|Sema Karaoğlu
|CHP Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Delice
|CHP Kırıkkale Delice Çerikli Belediye Başkan Adayı
|Necati Koyuncu
|CHP Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı
|Oktay Babadağ
|CHP Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan Adayı
|Salih Büyükkaya
|CHP Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan Adayı
|Tamer Cihan
|CHP Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Hacı
|CHP Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı
|Abdurrahman Öntürk
|CHP Kırklareli Pehlivanköy Belediye Başkan Adayı
|Aykut Yakut
|CHP Kırklareli Babaeski Karahalil Belediye Başkan Adayı
|Bayram Pehlivan
|CHP Kırklareli Kavaklı Belediye Başkan Adayı
|Ender Sevinç
|CHP Kırklareli Vize Kıyıköy Belediye Başkan Adayı
|Ercan Özalp
|CHP Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı
|Ertuğrul Çamlıca
|CHP Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkan Adayı
|Gökhan Karabulut
|CHP Kırklareli Vize Çakıllı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Balcı
|CHP Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Tuna Soykan
|CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı
|Mesut Özkul
|CHP Kırklareli Demirköy Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Altıntaş
|CHP Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Nalbant
|CHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı
|Münir Çapkur
|CHP Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı
|Saim Kırcı
|CHP Kırklareli Babaeski Alpullu Belediye Başkan Adayı
|Serdar Türker
|CHP Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan Adayı
|Sertaç Balyemez
|CHP Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan Adayı
|Şahabettin Vardar
|CHP Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı
|Tahir Işık
|CHP Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı
|Aydın Yaman
|CHP Kırşehir Kaman Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Takan
|CHP Kırşehir Boztepe Belediye Başkan Adayı
|Selahattin Ekicioğlu
|CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı
|Şükrü Turgut
|CHP Kırşehir Akpınar Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Çalık
|CHP Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı
|Bozkurt Uslu
|CHP Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı
|Cumhur Karakadılar
|CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı
|Recep Dursun
|CHP Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı
|Selahattin Kaya
|CHP Kocaeli Çayırova Belediye Başkan Adayı
|Sertif Gökçe
|CHP Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı
|Yakup Törk
|CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Adil Tırpan
|CHP Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Özkaya
|CHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı
|Bülent Ecevit Tatlıdil
|CHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı
|Dursun Döleker
|CHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı
|Galip Polat
|CHP Konya Kulu Belediye Başkan Adayı
|Hilal Ülkü Türedi
|CHP Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı
|İsmail Fidan
|CHP Konya Derbent Belediye Başkan Adayı
|Kamil Bülbül Okuyucu
|CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Gayretli
|CHP Konya Meram Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Şeflek
|CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı
|Veli Harman
|CHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayı
|Veli Köleli
|CHP Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı
|Ali Kısa
|CHP Kütahya Aslanapa Belediye Başkan Adayı
|Ali Okur
|CHP Kütahya Çavdarhisar Belediye Başkan Adayı
|Ceyhun Ergün
|CHP Kütahya Domaniç Çukurca Belediye Başkan Adayı
|Doğan Akbunar
|CHP Kütahya Altıntaş Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Taşkesdik
|CHP Kütahya Gediz Eskigediz Belediye Başkan Adayı
|Emre Aydın
|CHP Kütahya Tavşanlı Balıköy Belediye Başkan Adayı
|Eyüp Kahveci
|CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı
|Filiz Özata
|CHP Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediye Başkan Adayı
|Füsun Aktakka Yıldız
|CHP Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
|Gülcan Bütün
|CHP Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Temel Ergün
|CHP Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı
|Nurullah Öztürk
|CHP Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediye Başkan Adayı
|Serkan Kılıç
|CHP Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediye Başkan Adayı
|Zekeriya Yılmaz
|CHP Kütahya Dumlupınar Belediye Başkan Adayı
|Erkan Özgün
|CHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
|Gündüz Cengiz
|CHP Malatya Doğanyol Belediye Başkan Adayı
|Haluk Cömertoğlu
|CHP Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Bayram
|CHP Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kızıldaş
|CHP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Korkmaz
|CHP Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Yıldız
|CHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı
|Niyazi Akıncı
|CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı
|Soner Gökçe
|CHP Malatya Belediye Başkan Adayı
|Turan Karadağ
|CHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Saka
|CHP Manisa Soma Belediye Başkan Adayı
|Besim Dutlulu
|CHP Manisa Akhisar Belediye Başkan Adayı
|Birol Bak
|CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı
|Çetin Akın
|CHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı
|Mazlum Nurlu
|CHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Eryürek
|CHP Manisa Ahmetli Belediye Başkan Adayı
|Şerif Ozan İren
|CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı
|Zeki Bilgin
|CHP Manisa Saruhanlı Belediye Başkan Adayı
|Adem Denli
|CHP Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı
|İdris Taş
|CHP Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Nuri Çoğala
|CHP Mardin Yeşilli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yusuf Taşkın
|CHP Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı
|Muhammed Günel
|CHP Mardin Dargeçit Belediye Başkan Adayı
|Orhan Çaplık
|CHP Mardin Derik Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Sarı
|CHP Mardin Belediye Başkan Adayı
|Şakir Altındağ
|CHP Mardin Ömerli Belediye Başkan Adayı
|Şeyhmus Doğan
|CHP Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı
|Şükrü Adal
|CHP Mardin Savur Belediye Başkan Adayı
|Veysi Kara
|CHP Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Özyiğit
|CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Servili
|CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı
|Durmuş Deniz
|CHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı
|Haluk Bozdoğan
|CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Serin
|CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı
|İslam Sarı
|CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Saydam
|CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Turgut
|CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı
|Neşet Tarhan
|CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı
|Sabit Yelkovan
|CHP Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı
|Vahap Seçer
|CHP Mersin Belediye Başkan Adayı
|Yüksel Kır
|CHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı
|Ali Karaca
|CHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı
|Bahattin Gümüş
|CHP Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı
|Gürsel Uçar
|CHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı
|Halil Arslan
|CHP Muğla Yatağan Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Erol
|CHP Muğla Köyceğiz Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Ertürk
|CHP Muğla Seydikemer Belediye Başkan Adayı
|Kenan Ay
|CHP Muğla Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Oktay
|CHP Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Sertkaya
|CHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Şaşmaz
|CHP Muğla Dalaman Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Tokat
|CHP Muğla Milas Belediye Başkan Adayı
|Osman Gürün
|CHP Muğla Belediye Başkan Adayı
|Ümit Karaarslan
|CHP Muğla Ula Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kenan Türker
|CHP Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı
|Alaattin Çevik
|CHP Muş Bulanık Sarıpınar Belediye Başkan Adayı
|Atıf Demirtaş
|CHP Muş Korkut Belediye Başkan Adayı
|Fikret Güler
|CHP Muş Konukbekler Belediye Başkan Adayı
|Fikret Hamarat
|CHP Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı
|Hamdullah Kasak
|CHP Muş Hasköy Düzkışla Belediye Başkan Adayı
|Miras Arslan
|CHP Muş Bulanık Uzgörür Belediye Başkan Adayı
|Nedret Paçal
|CHP Muş Hasköy Belediye Başkan Adayı
|Tansu Saraç
|CHP Muş Belediye Başkan Adayı
|Tevfik Bülbül
|CHP Muş Malazgirt Konakkuran Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Uyulur
|CHP Nevşehir Avanos Özkonak Belediye Başkan Adayı
|Arif Yoldaş Altıok
|CHP Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı
|Bülent Öcal
|CHP Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı
|Celal Alper İbaş
|CHP Nevşehir Avanos Belediye Başkan Adayı
|Derviş Dursun
|CHP Nevşehir Sulusaray Belediye Başkan Adayı
|Hatice Yavuz
|CHP Nevşehir Ürgüp Ortahisar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Ateş
|CHP Nevşehir Avanos Çalış Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Erdem
|CHP Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkan Adayı
|Remziye Tok
|CHP Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı
|Abdi Mercan
|CHP Niğde Altunhisar Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Demirbaş
|CHP Niğde Alay Belediye Başkan Adayı
|Ali Belek
|CHP Niğde Sazlıca Belediye Başkan Adayı
|Cuma Sayın
|CHP Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı
|Derviş Kar
|CHP Niğde Konaklı Belediye Başkan Adayı
|Ercan Çavdar
|CHP Niğde Çiftlik Divarlı Belediye Başkan Adayı
|Göksal Afşar
|CHP Niğde Bağlama Belediye Başkan Adayı
|Metin Öztürk
|CHP Niğde Edikli Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Önen
|CHP Niğde Ulukışla Belediye Başkan Adayı
|Osman Okcu
|CHP Niğde Çamardı Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Oya
|CHP Niğde Bor Kemerhisar Belediye Başkan Adayı
|Seyrani Can
|CHP Niğde Değirmenli Belediye Başkan Adayı
|Yunus Karakaya
|CHP Niğde Kiledere Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Canbaz
|CHP Ordu Fatsa Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kesik
|CHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı
|Ata Alkan
|CHP Ordu Perşembe Belediye Başkan Adayı
|Bayram Görür
|CHP Ordu Akkuş Belediye Başkan Adayı
|Birol Yılmaz
|CHP Ordu Altınordu Belediye Başkan Adayı
|Cengiz Sarıyer
|CHP Ordu Gölköy Belediye Başkan Adayı
|İsa Yazıcı
|CHP Ordu Gürgentepe Belediye Başkan Adayı
|Kani Ergün
|CHP Ordu Ulubey Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Adıgüzel
|CHP Ordu Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kaynar
|CHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı
|Özdilek Aydoğan
|CHP Ordu Aybastı Belediye Başkan Adayı
|Yavuz Ekşi
|CHP Ordu Mesudiye Belediye Başkan Adayı
|Doğan Öztürk
|CHP Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkan Adayı
|Erol Körce
|CHP Osmaniye Cevdetiye Belediye Başkan Adayı
|Nurettin Mart
|CHP Osmaniye Düziçi Ellek Belediye Başkan Adayı
|Ayhan Akyüz
|CHP Rize Belediye Başkan Adayı
|Kazım Balta
|CHP Rize Pazar Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Eryiğit
|CHP Sakarya Pamukova Belediye Başkan Adayı
|İsmail Kılıç
|CHP Sakarya Adapazarı Belediye Başkan Adayı
|Kerem Erksoy
|CHP Sakarya Karasu Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Cebeci
|CHP Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı
|Nalan Akçay
|CHP Sakarya Kaynarca Belediye Başkan Adayı
|Nizamettin Yıldız
|CHP Sakarya Karapürçek Belediye Başkan Adayı
|Rüstü Yüksek
|CHP Sakarya Ferizli Belediye Başkan Adayı
|Zafer Kazan
|CHP Sakarya Serdivan Belediye Başkan Adayı
|Altan Karabulut
|CHP Samsun Çarşamba Belediye Başkan Adayı
|Cemil Deveci
|CHP Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı
|Kemal Bütüner
|CHP Samsun Bafra Belediye Başkan Adayı
|Mehtap Yeşilbaş
|CHP Samsun Havza Belediye Başkan Adayı
|Onur Bayburtlu
|CHP Samsun Vezirköprü Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Şensoy
|CHP Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı
|Tansu Çıkış
|CHP Samsun Tekkeköy Belediye Başkan Adayı
|Abdülkerim Karataş
|CHP Siirt Gökçebağ Belediye Başkan Adayı
|Bedel Kasımoğlu
|CHP Siirt Kurtalan Kayabağlar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Utağ
|CHP Siirt Şirvan Belediye Başkan Adayı
|Muammer Canbulat
|CHP Siirt Baykan Atabağı Belediye Başkan Adayı
|Necat Ayaz
|CHP Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı
|Şevket Baytekin
|CHP Siirt Pervari Belediye Başkan Adayı
|Barış Ayhan
|CHP Sinop Belediye Başkan Adayı
|Hayrettin Kaya
|CHP Sinop Ayancık Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Şimşek
|CHP Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı
|Osman Belovacıklı
|CHP Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı
|Ayfer Temel
|CHP Sivas Şarkışla Belediye Başkan Adayı
|Bülent Yücel
|CHP Sivas Yıldızeli Belediye Başkan Adayı
|Erdal Öztürk
|CHP Sivas Doğanşar Belediye Başkan Adayı
|Gökhan Emen
|CHP Sivas Kangal Belediye Başkan Adayı
|Gülbeden Yüksel
|CHP Sivas Gemerek Çepni Belediye Başkan Adayı
|Hakan Gök
|CHP Sivas Divriği Belediye Başkan Adayı
|Murat Açıl
|CHP Sivas İmranlı Belediye Başkan Adayı
|Murat Sulakcı
|CHP Sivas Ulaş Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Şengül
|CHP Sivas Gölova Belediye Başkan Adayı
|Necati Us
|CHP Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı
|Nurettin Çiftçi
|CHP Sivas Altınyayla Belediye Başkan Adayı
|Abuzer Bebe
|CHP Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Geçit
|CHP Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Morçiçek
|CHP Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Kıran
|CHP Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı
|Kemal Eşsiz
|CHP Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Emin Çağra
|CHP Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Fatih Bucak
|CHP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı
|Mehmet İngin
|CHP Şanlıurfa Harran Belediye Başkan Adayı
|Sinan Kılıç
|CHP Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı
|Şehmus Dodukanlıoğlu
|CHP Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı
|Şıh Müslüm Bayar
|CHP Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Ertak
|CHP Şırnak Balveren Belediye Başkan Adayı
|Cemal Cengiz
|CHP Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Sağlam
|CHP Şırnak İdil Karalar Belediye Başkan Adayı
|Fikret Ağırman
|CHP Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı
|Hasan Mete
|CHP Şırnak Silopi Çalışkan Belediye Başkan Adayı
|Muhsin Özdemir
|CHP Şırnak Silopi Görümlü Belediye Başkan Adayı
|Nedim Bilik
|CHP Şırnak Kasrik Belediye Başkan Adayı
|Nezir Enücük
|CHP Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı
|Osman Can
|CHP Şırnak Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Karasu
|CHP Şırnak Uludere Uzungeçit Belediye Başkan Adayı
|Rıdvan Çiçek
|CHP Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı
|Sabri Babat
|CHP Şırnak Uludere Şenoba Belediye Başkan Adayı
|Salih Tanık
|CHP Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Bayrak
|CHP Şırnak Silopi Başverimli Belediye Başkan Adayı
|Zahit Aykut
|CHP Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Sarıkurt
|CHP Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı
|Alpay Var
|CHP Tekirdağ Şarköy Belediye Başkan Adayı
|Fehmi Altayoğlu
|CHP Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Uyan
|CHP Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı
|İrfan Mandalı
|CHP Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkan Adayı
|Kadir Albayrak
|CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı
|Nebi Tepe
|CHP Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı
|Rasim Yüksel
|CHP Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayı
|Ulaş Yurdakul
|CHP Tekirdağ Malkara Belediye Başkan Adayı
|Vahap Akay
|CHP Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan Adayı
|Güven Arslan
|CHP Tokat Almus Kınık Belediye Başkan Adayı
|Hasan Yücel Resuloğlu
|CHP Tokat Turhal Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Karahan
|CHP Tokat Almus Gölgeli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Alkan
|CHP Tokat Sulusaray Belediye Başkan Adayı
|Serhat Evcimen
|CHP Tokat Çamlıbel Belediye Başkan Adayı
|Servet Durmuş
|CHP Tokat Almus Ataköy Belediye Başkan Adayı
|Şükrü Sargın
|CHP Tokat Zile Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Duran
|CHP Tokat Reşadiye Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Hasan Çebioğlu
|CHP Trabzon Hayrat Belediye Başkan Adayı
|Emin Uludüz
|CHP Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı
|Fehmi Köroğlu
|CHP Trabzon Düzköy Belediye Başkan Adayı
|Hasan Düzgün
|CHP Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı
|Hilmi Saral
|CHP Trabzon Of Belediye Başkan Adayı
|Kemal Küçükali
|CHP Trabzon Sürmene Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Salih Akyüz
|CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı
|Musa Turan
|CHP Trabzon Maçka Belediye Başkan Adayı
|Ramis Uzun
|CHP Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı
|Şuaib Aydın
|CHP Trabzon Tonya Belediye Başkan Adayı
|Yaşar Emin
|CHP Trabzon Sürmene Belediye Başkan Adayı
|Ali Rıza Özçelik
|CHP Tunceli Çemişgezek Belediye Başkan Adayı
|Cafer Kırmızıçiçek
|CHP Tunceli Nazımiye Belediye Başkan Adayı
|Cemal Bulut
|CHP Tunceli Mazgirt Akpazar Belediye Başkan Adayı
|İsmail Toprak
|CHP Tunceli Mazgirt Belediye Başkan Adayı
|Müslüm Tosun
|CHP Tunceli Pülümür Belediye Başkan Adayı
|Seyfi Geyik
|CHP Tunceli Hozat Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Kenan Aydın
|CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Olgay Altındağ
|CHP Uşak Banaz Belediye Başkan Adayı
|Asım Kalelioğlu
|CHP Uşak Belediye Başkan Adayı
|Feyzi Kaya
|CHP Uşak Eşme Yeleğen Belediye Başkan Adayı
|Hürriyet Şafak
|CHP Uşak Sivaslı Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Kökçü
|CHP Uşak Sivaslı Selçikler Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Coğuplugil
|CHP Uşak Karahallı Belediye Başkan Adayı
|Naci Akyürek
|CHP Uşak Sivaslı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
|Ömer Biçer
|CHP Uşak Banaz Kızılcasöğüt Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Tozan
|CHP Uşak Eşme Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Ceylan
|CHP Uşak Sivaslı Tatar Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Uçak
|CHP Van Erciş Belediye Başkan Adayı
|Hasan Rahmi Kızıl
|CHP Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı
|İdris Takva
|CHP Van Edremit Belediye Başkan Adayı
|Muhammed Aladağ
|CHP Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı
|Nurettin Beyaz
|CHP Van Belediye Başkan Adayı
|Oktay Sağlam
|CHP Van Özalp Belediye Başkan Adayı
|Sinan Solmaz
|CHP Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı
|Şaban Günbaş
|CHP Van Saray Belediye Başkan Adayı
|Yavuz Demır
|CHP Van Muradiye Belediye Başkan Adayı
|Ali Kangal
|CHP Yalova Altınova Kaytazdere Belediye Başkan Adayı
|Avni Kurt
|CHP Yalova Çınarcık Belediye Başkan Adayı
|Cemil Olcay
|CHP Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediye Başkan Adayı
|Gülsen Büker
|CHP Yalova Termal Belediye Başkan Adayı
|Hıdır Hanoğlu
|CHP Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı
|Kamil Yaman
|CHP Yalova Çınarcık Koru Belediye Başkan Adayı
|Nedim Güler
|CHP Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı
|Nedret Gülen
|CHP Yalova Çiftlikköy Taşköprü Belediye Başkan Adayı
|Salim Ay
|CHP Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
|Taner Ozan
|CHP Yalova Kadıköy Belediye Başkan Adayı
|Turan Canbay
|CHP Yalova Altınova Subaşı Belediye Başkan Adayı
|Vefa Salman
|CHP Yalova Belediye Başkan Adayı
|Yasemin Fazlaca
|CHP Yalova Altınova Belediye Başkan Adayı
|Adem Soylu
|CHP Yozgat Sorgun Yeniyer Belediye Başkan Adayı
|Ali Ayık
|CHP Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı
|Ali Büyükerdoğan
|CHP Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkan Adayı
|Ali Erciyas
|CHP Yozgat Sorgun Doğankent Belediye Başkan Adayı
|Ali Sonkur
|CHP Yozgat Sarıkaya Karayakup Belediye Başkan Adayı
|Arif Şahingöz
|CHP Yozgat Boğazlıyan Ovakent Belediye Başkan Adayı
|Bahadır Bülent Atakul
|CHP Yozgat Sorgun Belediye Başkan Adayı
|Duran Baran
|CHP Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Belediye Başkan Adayı
|Dursun Tekbaş
|CHP Yozgat Sorgun Eymir Belediye Başkan Adayı
|Hacı Mustafa Dilek
|CHP Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Belediye Başkan Adayı
|Hasan Ersoy
|CHP Yozgat Sorgun Çiğdemli Belediye Başkan Adayı
|Kazım Can
|CHP Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Güneş
|CHP Yozgat Aydıncık Baydiğin Belediye Başkan Adayı
|Nihat Karaman
|CHP Yozgat Sorgun Gülşehri Belediye Başkan Adayı
|Osman Aslan
|CHP Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkan Adayı
|Tayyar Erdoğan
|CHP Yozgat Çandır Belediye Başkan Adayı
|Tekin Becerik
|CHP Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belediye Başkan Adayı
|Adnan Akgün
|CHP Zonguldak Kilimli Çatalağzı Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Gerçek Ülger
|CHP Zonguldak Çaycuma Filyos Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kırnapcı
|CHP Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Saydam
|CHP Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan Adayı
|Ali Aslan Kılıç
|CHP Zonguldak Kilimli Belediye Başkan Adayı
|Ali Uzun
|CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı
|Alim Genç
|CHP Zonguldak Çaycuma Saltukova Belediye Başkan Adayı
|Bülent Kantarcı
|CHP Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı
|Cengiz Bank
|CHP Zonguldak Kozlu Belediye Başkan Adayı
|Halil Posbıyık
|CHP Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı
|Hayati Açıkgöz
|CHP Zonguldak Beycuma Belediye Başkan Adayı
|Hayrettin Çataklı
|CHP Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı
|İlker Çoban
|CHP Zonguldak Kilimli Gelik Belediye Başkan Adayı
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.