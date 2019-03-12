CHP belediye başkan adayları! CHP il ve ilçe belediye başkan adayları listesi…

Cumhuriyet Halk Partisi, bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarında Millet İttifakı adaylarını destekliyor. CHP’nin kendi adaylarını çıkardığı tüm iller ve ilçelerdeki belediye başkan adayları haberimizde. İşte CHP’nin il il ve ilçe ilçe tüm belediye başkan adayları listesi…

İLGİLİ HABER 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 19 gün kaldı! Nerede oy kullanacağım? İttifaklarda hangi partiler var?

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI