CHP Belediye Başkanı adayları: CHP’nin açıklanan Belediye Başkanı adayları listesi…

CHP İstanbul Büyüykşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu olurken, Ankara’da ise aday Mansur Yavaş olarak açıklandı. CHP adayları listesinde yer alan isimler merak ediliyor. CHP’nin yerel seçimlerde aday göstereceği belediye başkan aday listesi…

CHP İSTANBUL ADAYLARI

İBB ADAYI: EKREM İMAMOĞLU

İlçeler;

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi

Avcılar: Turan Hançerli

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Coşkun Tosun

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel,

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Halil Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

1. Ardahan: Faruk Demir

2. Aydın Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu (Mevcut başkan)

3. Bilecik: Semih Şahin

4. Çanakkale: Ülgür Gökhan (Mevcut başkan)

5. Çankırı: Mustafa İbişoğlu 6. Çorum: Özgür Kılıç

7. Edirne: Recep Gürkan

8. Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Mevcut başkan)

9. Hatay Büyükşehir: Lütfü Savaş (Mevcut başkan)

10. Karaman: Emin Ege

11.Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

12.Malatya: Soner Gökçe

13.Mardin Büyükşehir: Süleyman Sarı

14. Muğla Büyükşehir: Osman Gürün (Mevcut başkan)

15. Sinop: Barış Ayhan

16. Tekirdağ Büyükşehir: Kadir Albayrak (Mevcut başkan)

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AFYON:Çobanlar: Beytullah Tota. Bayat: Hüseyin Özaktan. Yeşilçiftlik: Mehmet Ali Sakal. Dereçine: Ömer Yıldız. Emirdağ: Barış Can. Karaadilli: Hasan Damar.

ADIYAMAN:Kömür: Murat Yapık. AĞRI: Hamur: Muzaffer Ademi.

AKSARAY: Eşmekaya: Turgay Eşmekaya. Sarıyahşi: Eren Özdaş.Sultanhanı: Ahmet Karacaer.

AMASYA:Gümüşhacıköy: Zehra Özyol (Mevcut başkan). Hamamözü: Mustafa Erge.

ANKARA:Kalecik: Hamza Alper Gümüş.

ANTALYA: Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz.

ARTVİN:Borçka: Ercan Orhan. Yusufeli: Barış Demirci. Ardanuç: Yıldırım Demir (Mevcut başkan)

AYDIN: Germencik: Fuat Öndeş. Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden.

BALIKESİR: Karesi: Levent Tellioğlu. Sındırgı: Tuncay Öztürk. Gömeç: Mehmet İrem Himam. l Gönen: İbrahim Palaz.

BATMAN: İkiköprü: Yalçın Kaya. Bekirhan: Hasan Sönmezsoy. Balpınar: Kemal Demir. Yücebağ: Uğur Atalay.

BİLECİK: Bozüyük: Mehmet Talat Bakkacıoğlu. Dodurga: Yusuf Yiğit. Osmaneli: Faik Üstün. Pazaryeri: İbrahim Torun. Yenipazar: Gönül Kaya.

BİNGÖL: Adaklı: Şahin Işın. Solhan: Ertan Turgut.

BİTLİS: Ahlat: Mazlum Şahin.Ovakışla: Faik Kartal.

BOLU: Kıbrıscık: Emin Tekemen.

BURDUR: Çeltikçi: Ahmet Bozdağ. Karamanlı: Turgut Yasa. Yeşilova: Mümtaz Şenel.

ÇANAKKALE: Evreşe: Şefik Ay. Umurbey: Erdal Doğan. Küçükkuyu: Cengiz Balkan (Mevcut başkan). Kepez: Birol Arslan.

ÇANKIRI: Şabanözü: Zeki Göktaş.

ÇORUM:Alaca: Sedat Genç. Ortaköy: Muzaffer Tüzün.

DENİZLİ: Bekilli: Türkan Keyik. Bozkurt: Birsen Çelik (Mevcut başkan). Sarayköy: Cengiz Demirci. Buldan: Hikmet Şenözen.

EDİRNE:Havsa: Oğuz Tekin (Mevcut başkan) Esetçe: İbrahim Örs (Mevcut başkan) Beyendik: Muhammet Örnek. Küplü: Gökmen Altay. Meriç: Erol Dübek. Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Mevcut başkan). Subaşı: Ersöz Zünbül. Yenikarpuzlu: Serdar Atalay. Uzunköprü: Özlem Becan.

ELAZIĞ: Karakoçan: Mahmut Okçuoğlu. Ağın: Saniye Genç.

ERZİNCAN: Çağlayan: Çetin Çay (Mevcut başkan). Mollaköy: Kemal Şengül (Mevcut başkan). Altınbaşak: Haydar Polat (Mevcut başkan).

ERZURUM: Palandöken: Edip Cengiz.

GİRESUN: Alucra: Yunus Ekşi. Bulancak: Necmi Sıbıc. Dereli: Aytekin Karakayalı. Görele: Özkan Dural.

GÜMÜŞHANE: Kelkit: Osman Yeğin.

K.MARAŞ: Pazarcık: Haydar İkizer. Nurhak: İlhami Bozan.

HATAY: Reyhanlı: Nihat Dağ. Payas: Ali Oğuz. IĞDIR: Aralık: Zafer Bayat. Karakoyunlu: Cafer Dalga. Tuzluca: Abdullah Çinibulak.

KARABÜK: Yenice: Sabri Cebecik.

KARAMAN: Ermenek: Mustafa Bahçeli. Güneyyurt: Kerem Civil. Kazancı: Uğuz Tekin (Mevcut başkan).

KARS: Selim: İlyas Barışkoç. l Sarıkamış:

Turgut Yurdakul.

KASTAMONU: Azdavay: Mehmet Emin Tuncay. Cide: Mehmet Eşref Mutlu. Taşköprü: Ahmet Kesim.

KAYSERİ: Melikgazi: Sema Karaoğlu. Saroğlan: Mehmet Bayraklı.

KIRKLARELİ: Vize: Ercan Özalp. Çakıllı: Gökhan Karabulut. Kıyıköy: Ender Sevinç. Kaynarca: Serdar Türker (Mevcut başkan). Demirköy: Mesut Özkul. İğneada: Tahir Işık. Evrensekiz: Mustafa Nalbant (Mevcut başkan).

Büyükmandıra: Sertaç Balyemez (Mevcut başkan). Karahalil: Aykut Yakut. İnece: Şahabettin Vardar (Mevcut başkan). Kavaklı Bayram Pehlivan. Ahmetbey: Mustafa Altıntaş (Mevcut başkan). Kofçaz: Mehmet Balcı (Mevcut başkan). Babaeski: Abdullah Hacı (Mevcut başkan).

KIRŞEHİR: Boztepe: Hüseyin Takan. Akpınar: Şükrü Turgut. Kaman: Aydın Yaman.

KOCAELİ: Kartepe: Cumhur Karakadılar. Çayırova: Selahattin Kaya. Gebze: Recep Dursun.

KONYA: Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil.

MALATYA:Akçadağ: Mustafa Korkmaz. Arguvan: Mehmet Kızıldaş (Mevcut başkan). Doğanşehir: Mehmet Bayram. Doğanyol: Gündüz Cengiz. Hekimhan: Turan Karadağ. Kuluncak: Mustafa Yıldız. Yazıhan: Niyazi Akıncı.

MANİSA: Ahmetli: Mehmet Eryürek. Akhisar: Besim Dutlulu. lTurgutlu: Çetin Akın.

MARDİN: Artuklu: Veysi Kara. Dargeçit: Muhammed Günel. Derik: Orhan Çaplık. Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın. Mazıdağı: Adem Denli.Midyat: İdris Taş. Nusaybin: Şeyhmus Doğan. Ömerli: Şakir Altındağ. Savur: Şükrü Adal. Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala.

MUĞLA: Dalaman: Muhammet Şaşmaz (Mevcut başkan). Datça: Gürsel Uçar (Mevcut başkan). Kavaklıdere: Kenan Ay. Menteşe: Bahattin Gümüş(Mevcut başkan). Milas: Muhammet Tokat (Mevcut başkan). Ula: Ümit Karaaslan (Mevcut başkan).

MUŞ: Uzgörür: Miras Arslan. Korkut: Atıf Demirtaş

NEVŞEHİR: Avanos: Celal Alper İbaş. Kozaklı: Bülent Öcal. Çalış:Mustafa Ateş.

NİĞDE:Kemerhisar: Ramazan Oya. Divarlı: Ercan Çavdar.

ORDU: Çamaş: Ahmet Kesik. Perşembe: Ata Alkan. Mesudiye: Yavuz Ekşi.

OSMANİYE: Cevdetiye: Erol Körce.

RİZE:Pazar: Kazım Balta.

SAKARYA: Karasu: Kerem Erksoy. Ferizli: Rüştü Yüksek.

SAMSUN:Vezirköprü: Onur Bayburtlu. SİİRT: Kurtalan: Necat Ayaz. Gökçebağ: Abdülkerim Karataş. Şirvan: Mehmet Utağ.

ŞANLIURFA: Eyyübiye: Sinan Kılıç. Bozova: Şıhmüslim Bayar.

SİNOP:Ayancık: Hayrettin Kaya. ŞIRNAK: Uludere: Salih Tanık.

SİVAS: Akıncılar: Necati Us. Altınyayla: Nurettin Çiftçi. Divriği: Hakan Gök (Mevcut başkan). Ulaş: Murat Sulakçı. Yıldızeli: Bülent Yücel.

TEKİRDAĞ: Çerkeköy: Vahap Akay: (Mevcut Başkan). Kapaklı: İrfan Mandalı (Mevcut başkan). Malkara: Ulaş Yurdakul (Mevcut başkan). Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Mevcut başkan).

TOKAT: Ataköy: Servet Durmuş (Mevcut başkan). Reşadiye: Yusuf Duran.

TRABZON: Vakfıkebir: Emin Uludüz. Beşikdüzü: Ramis Uzun. Of: Hilmi Saral. Maçka: Musa Turan. l Hayrat: Ahmet Hasan Çebioğlu. Düzköy: Fehmi Köroğlu.

TUNCELİ: Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek (Mevcut başkan). Ovacık: Mustafa Sarıgül. Pülümür: Müslüm Tosun (Mevcut başkan)

UŞAK: Banaz: Ahmet Olgay Altındağ. Sivaslı: Hürriyet Şafak. Tatar: Yusuf Ceylan

VAN:Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl. Özalp: Oktay Sağlam. Saray: Şaban Günbaş

YALOVA:Tavşanlı: Salim Ay. Termal: Gülsen Büker. Taşköprü: Nedret Gülen (Mevcut başkan). Teşvikiye: CemilOlcay. Altınova: Yasemin Fazlaca

YOZGAT: Boğazlıyan: Ali Ayık. Çandır: Tayyar Erdoğan

ZONGULDAK: Çaycuma: Bülent Kantarcı (Mevcut başkan). Nebioğlu:Ahmet Kırnapçı.