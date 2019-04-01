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CHP Bergama’daki sonuçlara itiraz ediyor

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, Bergama’daki seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı.

Gökmen ULU
17:14 -
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CHP Bergama’daki sonuçlara itiraz ediyor

Malkoç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, Bergama'nın eski belediye başkanı Mehmet Gönenç ve partili avukatlarla beraber seçim sabahı saat 05:00'e kadar ilçe seçim kurulunda olduklarını bildirdi. Malkoç, 2625 oyun geçersiz sayılmasına itiraz edeceklerini söyledi.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç

Malkoç, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Kesin olmayan resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı 33 bin 245, Millet İttifakı 32 bin 968 oy almış görünüyor. Aradaki fark 277'dir. 2625 oyun geçersiz sayılmasına itirazımız var. Sandığa giren iradenin aynı şekilde sandıktan çıkması için hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

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Son güncelleme: android-time 17:15 01.04.2019
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