CHP Bulancak İlçe Başkanlığı’nda çıkan yangın korkuttu

Alınan bilgiye göre, Bulancak Belediye Çarşısı'nda bulunan Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanlığı bürosunda sık sık gelip giden elektrik voltajının yüksek gelmesi sebebiyle klima alev aldı. Alev alan klimadan sıçrayan kıvılcımlar büroda bulunan diğer eşyalara sıçradı. Yoğun dumanla kaplanan yangını gören partililer ve vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından olay yerine gelen Bulancak İtfaiyesi çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

İHA