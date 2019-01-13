CHP Bursa adayı Bozbey, çalışmalarını sürdürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında Mudanya’da Çağrışan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Bozbey, “Çiftçilerimizin, emeğinin karşılığını almasını, geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz. Tarım alanında önemli projelerimiz var” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Milli Eğitim ve Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan ile birlikte Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Bozbey, tek tek not alması dikkat çekti.

“BİZ, KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞINA SAHİBİZ”

Nilüfer'de olduğu gibi Bursa'yı da katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini vurgulayan Bozbey, “Bursa'da uygulanan birçok proje, heba olmuştur. Bunların önüne geçmek için mahallede yaşanan sorunları, mahalle halkıyla tartışıp, birlikte çözeceğiz. Nilüfer'de, Mahalle Komiteleri aracılığıyla bu sistemi uyguluyoruz. Ne tür ihtiyaç varsa, birlikte en doğru projeyi üreteceğiz ve uygulayacağız. Bu şekilde, mahalle halkı da yapılan hizmetleri sahipleniyor, koruyor. Biz, katılımcı yönetim anlayışına sahibiz” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR

Çiftçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Mustafa Bozbey, “Köyde çiftçilik yapan vatandaşlarımızın, emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Bu konuda çok önemli projelerimiz var. Çiftçilerimiz geleceğe güvenle bakarak, yaşamını idame ettirmeli. Bunu hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Üreticilerle rekabet eden değil, üreticiyi destekleyecek çalışmalara imza atacaklarını belirten Bozbey, tarım alanındaki projelerini de bölge sakinleriyle paylaştı.