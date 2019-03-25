CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ülgür Gökhan kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Çanakkale Belediye Başkan adayı CHP kontenjanından seçime girecek olan Ülgür Gökhan oldu. Peki Ülgür Gökhan kimdir? Siyasal Bilgiler fakültesi mezunu olan Gökhan, 2009 ve 2014 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çanakkale Belediye Başkanı seçildi. İşte Ülgür Gökhan hakkında bilinmeyenler…

ÜLGÜR GÖKHAN KİMDİR?

Ülgür Gökhan 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

1989 yılı yerel seçimlerinde SHP'den kontenjan Belediye Meclis Üyesi seçildi. 1992 yılında CHP'nin yeniden açılmasıyla CHP'nin Kurucu İl Başkanı oldu. 1999 yılı yerel seçimlerinde CHP'den yeniden Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2002 yılında, dönemin Belediye Başkanının milletvekilliği için istifa etmesiyle boşalan belediye başkanlığı görevine meclis üyelerinin oylarıyla seçildi. 2004 yılında CHP den Belediye Başkan adayı olarak seçime girdi ve Çanakkale Belediye Başkanı oldu. 2009 ve 2014 yıllarında girdiği yerel seçimleri kazanarak belediye başkanlığını devam etmektedir.

Ülgür Gökhan, ÇTSO ve Çanakkale Spor'un yönetici kadrolarında görev aldı, Rotary Kulüp Başkanlığı yaptı. Ülgür Gökhan Galatasaraylılar Birliği ve GS Spor Kulübü divan kurulu üyesidir. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği görevini de sürdürmektedir.

Ülgür Gökhan, Hale Gökhan ile evlidir. Aynı zamanda bir erkek ve bir kız olmak üzere 2 tane çocuğu vardır.