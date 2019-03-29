CHP Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan adayı CHP kontenjanından seçime girecek olan Recep Gürkan oldu. Peki Recep Gürkan kimdir? Eğitim Yüksekokulu mezunu olan Gürkan, 2011 seçimlerinde CHP’den Edirne Milletvekili oldu. Recep Gürkan 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkanı seçildi. İşte Ülgür Gökhan hakkında bilinmeyenler…

RECEP GÜRKAN KİMDİR?

Recep Gürkan 1964 yılında Edirne’nin İpsala ilçesinde dünyaya geldi. Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksekokulu’nu başarıyla bitirdikten sonra tahsiline devam etti. Gürkan, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünü de tamamladıktan sonra, 1998-2003 tarihleri arasında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü içerisinde çeşitli görevlerde bulundu. Recep Gürkan Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi.

Recep Gürkan 2011 seçimlerinde CHP’den Edirne Milletvekili adayı oldu. Gürkan, seçimlerde milletvekili olmaya hak kazandı. Recep Gürkan 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkanı seçildi. Gürkan’ın çeşitli platformlarda önemli ödülleri bulunuyor. Recep Gürkan’ın bir oğlu ve bir kızı bulunuyor.