CHP Edirne’de, meclis üyeliğinde ilk 5 sıra kadınların

CHP Edirne İl Başkanlığı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeliği listelerini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Listeye kadın adaylara ayrılan ilk sıralar dikkat çekti. CHP, Edirne İl Genel Meclisi üyesi adaylığında ilk sıra, merkez ilçe belediye meclisi üyeliği için de ilk 5 sırada aday gösterilmesi ise takdir topladı.

“YEREL SEÇİMLERDE BİR İLK”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konuya ilişkin değerlendirmesinde, “CHP Belediye Meclisi Üyeliği Listesi'nde 31 meclis üyesinin 5'i kadın ve listenin başının oluşturuyor. Bu liste yerel seçimlerde bir ilk. Bu listeyle sözde değil somut adımlar atarak, Edirneli kadınların siyasette yer almaları istedik. Çünkü Türk kadını; Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok önemli bir role sahiptir” dedi.