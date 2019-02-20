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CHP Edirne’de, meclis üyeliğinde ilk 5 sıra kadınların

CHP Edirne İl Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliğinde ilk sırada kadın aday gösterirken, merkez ilçenin belediye meclis üyeliğinde ise ilk beş sırada kadın adaylara yer verdi. Bir dönem daha belediye başkanlığına aday olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bu liste ülkemize örnek olsun. Çünkü bu listede kadına engel yok” dedi.

Tamer YAVUZ / Edirne
15:00 -
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CHP Edirne’de, meclis üyeliğinde ilk 5 sıra kadınların

CHP Edirne İl Başkanlığı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeliği listelerini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Listeye kadın adaylara ayrılan ilk sıralar dikkat çekti. CHP, Edirne İl Genel Meclisi üyesi adaylığında ilk sıra, merkez ilçe belediye meclisi üyeliği için de ilk 5 sırada aday gösterilmesi ise takdir topladı.

“YEREL SEÇİMLERDE BİR İLK”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konuya ilişkin değerlendirmesinde, “CHP Belediye Meclisi Üyeliği Listesi'nde 31 meclis üyesinin 5'i kadın ve listenin başının oluşturuyor. Bu liste yerel seçimlerde bir ilk. Bu listeyle sözde değil somut adımlar atarak, Edirneli kadınların siyasette yer almaları istedik. Çünkü Türk kadını; Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok önemli bir role sahiptir” dedi.

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Son güncelleme: android-time 15:01 20.02.2019
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