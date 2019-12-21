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CHP Elazığ kongresinde arbede çıktı

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde, seçime geçilmeden önce ilçe başkan adaylığından çekilen ve konuşma yapmak isteyen Kenan Doğan isimli bir partilinin konuşturulmaması sonrasında arbede yaşandı. Arbedenin yumruklaşma nedeniyle çıktığı öne sürülürken, kongredekilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi, kongrenin yapıldığı salona gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
14:39 -
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CHP Elazığ kongresinde arbede çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirdiği 37. Olağan Kongresi’nde gerginlik yaşandı.

İki adayın yarıştığı kongrede seçime geçilmeden önce ilçe başkan adaylığından çekilen ve konuşma yapmak isteyen Kenan Doğan isimli bir partilinin konuşturulmaması sonrasında arbede çıktı.

Partililer birbirlerinin üzerine yürüdü.

 

YUMRUK İDDİASI

Çıkan gerginlik sonrasında CHP Elazığ İl Başkan Adayı Fikret Sertkaya isimli kişinin, eski merkez ilçe başkanı Ömer Alakuş'a yumruk attığı iddia edildi.

Olay sonrasında polisler kongre salonuna girerek partilileri ayırdı. Bir süre sonra sakinleşen partililer oy verme işlemine geçti.

CHP Elazığ Polis
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