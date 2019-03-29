Kılıçdaroğlu: Yok şunu yaparım, yok bunu yaparım… Yapamazsan namertsin

Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Kozalak Meydanı’nda, partisinin düzenlediği mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Siyasete bahar getirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, siyasetin, “vatandaşa nasıl hizmet yapılır?” sorusunu sormak olduğunu, vatandaşın da bunu değerlendirerek oy vereceğini dile getirdi.

Belirledikleri belediye başkan adaylarının neler yapacaklarını anlattıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Öbür tarafa bakıyorum, tam aksini, neleri yapacaklarını söylemiyorlar, nasıl olur da Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi belediye başkan adayları çıkarırlar. Vay efendim çıkaramazsınız. Yok yakalarım, yok hapse atarım, yok şunu yaparım, yok bunu yaparım… Yapmazsan namertsin kardeşim. Ne yapacaksın Allah aşkına? Boğazımızdan aşağıya haram lokma inmediği sürece Allah’dan başka kimseden korkmayız. Biz istiyoruz ki memleketimizde huzur olsun, barış olsun. Her evde bereket olsun, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, herkesin işi, aşı olsun, belediye başkanları size hizmet etsin.”

İTHALAT VE İŞSİZLİK

Yaşam tarzı dolayısıyla kimseyi ötekileştirmeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, vatandaşa iş bulmak için uğraşacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu cenaze nedeniyle okunan sela nedeniyle konuşmasına ara verdikten sonra hayatını kaybeden şahsın yakınlarına başsağlığı diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Herkesin inancı onun manevi dünyasının zenginliğidir. Allah ile kul arasına kim girebilir? Kimin böyle bir yetkisi var? Kimin daha fazla Müslüman olup olmadığını tartacak terazi kimin evinde var? Biz bütün bunları tartışma konusu yapmıyoruz. Bunlar siyasetin konusu değil. Siyasetin konusu, çocuk işsizse iş bulacaksın. Türkiye üretmiyorsa üreteceksin.

Size rakam vereceğim. 2018 yılında sadece Yunanistan’dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Türkiye’de pamuk ekecek yer yok mu, çiftçi yok mu, tarla yok mu, su yok mu? Niye ithal ediyoruz? 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Çiftçiyi üretemez hale getirdik. Adam zarar ediyor. Sen mazotun fiyatını, gübrenin, elektriğin fiyatını indir, bak bakalım köylü kaça üretiyor.

Vatandaşın çocuğu işsiz. Hem baba hem çocuğu işsiz. Son 1 yılda 1 milyon 11 bin kişi işsiz kaldı. 1 milyon haneye para girmiyor. 1 milyon hanede huzur yok. Bunların derdi bu sorunu çözmek değil.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın’a destek istedi.

AA