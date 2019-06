CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan generallere hakaret açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programına katılarak partilerle bayramlaştı. Kılıçdaroğlu, bayramlaşmanın ardından CHP İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HER BİRİNİZE DÜŞEN GÖREV TARİHİ BİR GÖREVDİR”

“Bir bayram günündeyiz. 23’nde de 81 milyon bir bayram daha yapacağız” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu seçildiğinde biz dünyaya şu mesajı vereceğiz. Türkiye’de baskıcı bir yönetim var evet ama Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları bütün baskılara rağmen, YSK’nın odalarındaki bütün kumpaslara rağmen, yedili çeteye rağmen sandığa gittiler ve demokrasiden yana tavır aldılar. Her birinize düşen görev tarihi bir görevdir. Ekrem İmamoğlu, CHP’nin seçilmiş bir belediye başkanı değil, Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbul’un seçilmiş belediye başkanıdır” ifadelerini kullandı.

“VİCDANINIZIN SESİNİ DİNLEYİN”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gelişmiş ülkelerin standartlarını taşıyan demokrasiyi ve demokrasi kültürünü Türkiye’ye getirmek zorunda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti; “Bu amacın gerçekleşmesinde en büyük katkıyı sunacak sizlersiniz. Demokrasiye ulaşmak kolay bir yol değildir. Demokrasiyi savunmak kolay bir olay değildir. Demokrasi için mücadele etmekte kolay değildir. Ama bizler çocuklarımıza güzel bir ülke bırakacaksak, huzur içinde yaşayacağımız bir ülke bırakacaksak bütün dünyada ‘Türkiye’de demokrasi var’ dedirteceksek çok çalışmak zorundayız. Sözüm sadece CHP’ye oy veren oy verenlere değil. Demokrasi bizim gibi düşünmeyen farklı düşünen herkes için geçerli olan bir kural. Ben nasıl onun düşüncelerine saygı göstereceksem onun da düşüncelerini özgürce ifade etmesini savunuyorsam o da aynı şeyleri düşünmelidir. O nedenle 23 Haziran’da sandığa gideceğiz. Vereceğimiz her oy demokrasi için, güzel bir ülke için, çok güzel şeylerin olması için birlikte sandığa gideceğiz. Benim sözüm özellikle geçen seçimlerde Ekrem Bey’e oy vermeyen vatandaşlara. Ramazan ayını geçirdik. Manevi duygularımızın en yoğun yaşandığı ay. Ve hepimiz ramazan ayında haktan, hukuktan, adaletten söz ederiz. ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ deriz. Madem böyle düşünüyoruz, madem bu anlayış Türkiye’nin her katmanında yerini alıyor, o zaman haksızlığa uğrayan mazbatası teslim edildikten sonra düzenlenen kumpaslarla haksızlık yapılıp Ekrem Bey’in mazbatası geri elinden alınıyorsa artık bu milletin haksızlığa karşı dur demesi lazım. Biz bunu istiyoruz. Dolayısıyla daha iyi bir yaşam vaad edip Ekrem Bey’e oy vermeyen bütün vatandaşlara sesleniyorum. Ayın 23’ünde sandığa gideceksiniz. Bir tek şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınızı dinleyin. Haksızlığa karşı, haksızlık son bulması için, bu kadar haksızlık olmaz insaf deyip adaletten, haktan, hukuktan yana oy kullanın”

“HERKESIN OTURUP DÜŞÜNMESI LAZIM”

“Mutfakta yangın var, işsizlik diz boyu. Gönül isterdi ki bu sorunları üzerine gidelim bu sorunları çözelim. Herkesin işi olsun. Herkesin aşı olsun. Her evde tencere kaynasın. Memleketimizde de huzur olsun. Bir arada huzur içinde yaşayalım.” diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Ama buna imkan vermiyorlar. Ama biz sandığa gideceğiz ve bu güzel ülkede demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Ve diyeceğiz ki ne olursa olsun, kim olursa olsun yolumuzdan sapmayacağız. Hak, hukuk için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ekonomik sıkıntılar bir tarafa, işsizlik almış başını gidiyorken, Türk Lirası yabancı paralar karşısında eriyorken başka bir olay daha var. Şehitlerimiz geliyor. Şehitlerimiz 81 milyonun şehididir. Yüz akımızdır. Başımızın tacıdır. Ailelerine sabır ve başsağlığı dilemek hepimizin insani görevidir. Ama gönül ister ki bizim coğrafyamızda da huzur olsun. Gönül ister ki şehitlerimiz, gazilerimiz olmasın. Bizim şehitlerimiz, bizim kahraman ordumuzun mensupları bugün birileri çıkıp da kahraman ordumuzun mensuplarını bir hayvana benzetip ‘Eşek gibi arkalarında duracak’ diyorlarsa ve buna karşı sen onurlu bir tavır ve onurlu bir duruş sergilemiyorsan herkesin oturup düşünmesi lazım. Türkiye’den nereden nereye geldi? Türkiye yönetiliyor mu yoksa 81 milyon kamyonu boşalmış fren gibi yokuş aşağı gidiyor mu? Son sözüm şu. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü haklı olan her zaman güçlüdür. Demokrasiden yana olanlar her zaman güçlüdür. Çünkü liyakatten, adaletten yana olanlar her zaman güçlüdür. Biz haklıyız ve güçlüyüz. İster bir kişi ister 81 milyon. Haklı olduğumuz sürece haklı davamızın arkasında duracağız. Bu ülkeye kadın erkek eşitliğini, demokrasiyi, insan haklarını getireceğiz. Bu ülkede birisi barış bildirgesi imzaladı diye yakalayıp hapse atanlara yeri geldiğinde diyeceğiz ki ‘Dur kardeşim’ Herkesin düşüncesi var. Herkesin düşüncesine saygı duyacağız ve bunu ifade edeceğiz.”

“İMAMOĞLU, 16 MİLYON İSTANBULLUNUN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI”

Kılıçdaroğlu, bir bayram gününde olduğumuzu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “23’nde de 81 milyon bir bayram daha yapacağız. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde biz dünyaya şu mesajı vereceğiz. Türkiye’de baskıcı bir yönetim var evet ama Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları bütün baskılara rağmen, YSK’nın odalarındaki bütün kumpaslara rağmen, yedili çeteye rağmen sandığa gittiler ve demokrasiden yana tavır aldılar. Her birinize düşen görev tarihi bir görevdir. Ekrem İmamoğlu, CHP’nin seçilmiş bir belediye başkanı değil, Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbul’un seçilmiş belediye başkanıdır.”