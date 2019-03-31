CHP: Aydın, Burdur, Artvin, Bilecik, Bolu, Ardahan, Kırşehir ve Sinop kazandık

Resmi olmayan sonuçlara göre; Ardahan Belediye başkan adayı Faruk Demir CHP’den seçim kazanan ilk il başkanı oldu. Ardahan’ın eski belediye başkanı AKP’den Faruk Köksoy seçilmişti.

CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Demirhan Elçin 1000 oyla seçimi kazandı. Artvin’de Mehmet Kocatepe AKP’den bir önceki belediye başkanıydı. Artvin’de 9 ilçeden 8’ini CHP kazandı.

2014 yılında yapılan yerel seçimde Ardahan ilini yüzde 34,26 oy oranı ile AKP'nin aday gösterdiği Faruk Köksoy kazanmıştı.

CHP Genel Merkezi'nden edinilen bilgiye göre Burdur’u CHP’nin adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı. CHP, Burdur’da 2014 yerel seçimlerinde de yüzde 44,4 oy oranıyla sandıktan birinci çıkmıştı.

Bolu’da CHP’nin adayı Tanju Özcan seçimi kazanmış görünüyor. 2014 Yerel seçimlerinde Bolu'da oyların yüzde 49.57'sini alan AKP adayı Alaaddin Yılmaz belediye başkanı seçilmişti.

Bilecik’te ise CHP’in adayı Semih Şahin seçimi kazanmış görünüyor.