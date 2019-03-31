Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP: Aydın, Burdur, Artvin, Bilecik, Bolu, Ardahan, Kırşehir ve Sinop kazandık

CHP Genel Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, Aydın, Burdur, Artvin, Bilecik, Bolu, Ardahan, Kırşehir ve Sinop'u CHP kazandı

17:54 -
Haberler Gündem
CHP: Aydın, Burdur, Artvin, Bilecik, Bolu, Ardahan, Kırşehir ve Sinop kazandık

Resmi olmayan sonuçlara göre; Ardahan Belediye başkan adayı Faruk Demir CHP’den seçim kazanan ilk il başkanı oldu. Ardahan’ın eski belediye başkanı AKP’den Faruk Köksoy seçilmişti.

CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Demirhan Elçin 1000 oyla seçimi kazandı. Artvin’de Mehmet Kocatepe AKP’den bir önceki belediye başkanıydı. Artvin’de 9 ilçeden 8’ini CHP kazandı.

2014 yılında yapılan yerel seçimde Ardahan ilini yüzde 34,26 oy oranı ile AKP'nin aday gösterdiği Faruk Köksoy kazanmıştı.

CHP Genel Merkezi'nden edinilen bilgiye göre Burdur’u CHP’nin adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı. CHP, Burdur’da 2014 yerel seçimlerinde de yüzde 44,4 oy oranıyla sandıktan birinci çıkmıştı.

Bolu’da CHP’nin adayı Tanju Özcan seçimi kazanmış görünüyor. 2014 Yerel seçimlerinde Bolu'da oyların yüzde 49.57'sini alan AKP adayı Alaaddin Yılmaz belediye başkanı seçilmişti.
Bilecik’te ise CHP’in adayı Semih Şahin seçimi kazanmış görünüyor.

Ardahan İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
CHP CHP 5.037 % 46,70
AK Parti AK Parti 4.309 % 39,95
Diğer Diğer 1.081 % 10,02
İyi Parti İyi Parti 333 % 3,09
Saadet Partisi Saadet Partisi 10 % 0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 9 % 0,08
DSP DSP 4 % 0,04
BTP BTP 2 % 0,02
TKP TKP 2 % 0,02

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:50 31.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more