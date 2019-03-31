CHP Genel Merkezi’ni hiç böyle görmediniz

Doğu’dan gelen ilk sonuçlar CHP’de büyük bir umut yarattı. Daha sandıklar kapanmadan Genel Merkez’de bu seçimin belirleyicisinin ekonomik kriz olacağı konuşuluyordu. Nitekim doğudan gelen ilk sonuçlar CHP Genel Merkezinde büyük umut doğurdu, ilk gelen İl Belediye Başkanı sonucu Ardahan’dı ve Ardahan’ı CHP’nin almasının ardından gözler Artvin’e çevrildi. Çünkü orada da oyların büyük çoğunluğu sayılmıştı. Artvin’de de CHP seçimi önde tamamladı.

TUNCAY ÖZKAN: ÇOK İYİ GİDİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’la konuşuyorum. Özkan, “İlk gelen sonuçlar çok iyi gidiyor. Türkiye bir değişimin eşiğinde gibi görünüyor. Hayırlı olsun” dedi.

BALKON KONUŞMASI HAZIRLIĞI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde yerel seçimlerde alınan sonuçların kesinleşmeye başlamasının ardından balkon konuşması hazırlığı başladı. Genel Merkez’in önündeki bariyerler kaldırıldı, seçim otobüsü Genel Merkez önüne çekildi.