Kılıçdaroğlu: Eren Erdem’e yapılan tam bir kumpas

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“TOKİ işçileri aylardır aylık alamıyorlar. Hak arıyorlar Meclis’in önündeler. İnsan hakkını aramadığı zaman insanlığını kaybetmiş olur. Ceren Damar Şenol öğrencisi tarafından katledildi. Eşinin yaptığı konuşma Türkiye’nin örnek alması gereken bir konuşmadır. Çankaya Belediyesi Ceren kardeşimizin ismini yaşatacak bir çalışmaya imza atacaktır.

Bülent Şık arkadaşımız çıkıyor Türkiye’yi kanser eden ürünleri açıklıyorum diye yargılanıyor. Devletin sırrını açığa çıkardın diye yargılanıyor. Allah akıl fikir versin.

Eren Erdem FETÖ örgütüne üye olmamakla birlikte yardımla yargılanıyor. Tam bir kumpas. Mahkeme gördü, tahliyesine karar verdi. Ancak gece yeniden tutuklanmasına karar verildi. Eren Erdem niye kaçsın, zaten kaç defa yurt dışına çıkıp geri geldi. Bunun da takipçisi olacağız, sorun sadece Eren Erdem sorunu değil. Osman Kavala 434 gündür hücrede. Benzer şekilde birçok kişi iddianame yok ama içeride.

Emeklilere benim sitemim var. Bir grup emekli bana ‘durumumuz son derece iyi’ diye telgraf çektiler. Doğruları söyleyenleri dokuz köyden kovarsanız gelenlere mahkum kalırsınız.

Emekliye ne verdiler? Yüzde 10.9. Eğer bu iktidarı cezalandırmazsanız torununuzun yüzüne bakamayaksınız. Milli gelir artışından bile size pay vermemeye karar verdiler. Emeklinin niye ben bu hale geldim diye düşünmesi lazım. “