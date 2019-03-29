CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP kontenjanından seçime girecek olan Lütfü Savaş oldu. Peki Lütfü Savaş kimdir? Tıp fakültesi mezunu olan Savaş, 2009 yılında AKP’den Antakya Belediye başkanı olmuştur. 2014 yerel seçimlerinde ise chp’den Hatay Büyükşehir Belediye başkanı seçilmiştir. İşte Lütfü Savaş hakkında bilinmeyenler…

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Lütfü Savaş, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1965 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinin Dağdüzü Köyü’nde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya’da tamamlamıştır. Antakya’da değişik zanaat dallarında çıraklık yapmıştır.

1984 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş, 1990 yılında mezun olmuştur. 1990-1996 yılları arasında Kayseri’nin Develi ve Balıkesir’in Burhaniye ilçelerinde TC Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumlarda pratisyen hekim olarak görev yapmıştır.

1996 yılında İstanbul Okmeydanı Sosyal Sigortalar Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde uzmanlık eğitimine başlamış, 2000 yılında uzmanlığını almıştır. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi’ne öğretim üyesi olarak girmiş, hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarının kurulumunda önemli görevler üstlenmiştir.

2002 yılında memleketi olan Hatay’a Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda görev almak üzere geri dönmüştür.

Burada kurucu başhekim yardımcısı olarak çalışmıştır. Akademik ve idari alanlarda deneyimi bulunan Lütfü Savaş 2007 yılında doçentlik ünvanını almıştır.

Doç. Dr. Lütfü Savaş 29 Mart 2009 yerel seçiminde AKP’den Antakya Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ve belediye başkanı seçilmiştir.

30 Mart 2014’de yeni kurulacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olmuş, bu kez CHP’den Belediye Başkanı seçilmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın eşi de kendisi gibi akademisyen olup, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.