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CHP heyeti hastane inşaatını gezdi Erdoğan’a seslendi: Sizi kandırıyorlar

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki gün önce Şanlıurfa mitinginde sarf ettiği “1700 yataklı şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Şehir hastanemizi iki yıla kadar hizmete almayı planlıyoruz.” sözlerinin ardından, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa İl Başkanı Hayreddin Cidir ve İl Başkan Yardımcısı Ahmet Budak ile birlikte hastane inşaatını kontrol etmeye gittiler. Ancak alanda herhangi bir çalışmanın olmadığını gördüler. Aydınlık, esprili yorumlarda bulunduğu bir video çekerek sosyal medya hesabından yayınladı ve Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım sizi kandırıyorlar" diye seslendi.

15:21 -
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İnşaat alanının boş olduğunu gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, “Çok değerli Şanlıurfalı hemşerilerimiz, Cumhurbaşkanı yaptığı mitingde 1700 yataklı hastanenin inşaatının devam ettiğini söyledi. Biz de bugün kontrol etmeye geldik il başkanı ve başkan yardımcısı ile beraber. Herhalde buradaki taşlar kardiyoloji bölümü, şuradakiler dâhiliye bölümü, arka taraf ise çocuk bölümüdür. Ben bu tarlada onu görüyorum. Biz siyaset yapıyoruz. Bunun için bugün gelip burayı kontrol ettik ki hemşerilerimiz hastanenin inşaatının olmadığını görsünler. Sayın Cumhurbaşkanı, sizleri yanlış yönlendiriyorlar. Bu memleket hepimizin, biz artık kandırılmaya gelemeyiz.” dedi.

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