CHP heyeti hastane inşaatını gezdi Erdoğan’a seslendi: Sizi kandırıyorlar

İnşaat alanının boş olduğunu gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, “Çok değerli Şanlıurfalı hemşerilerimiz, Cumhurbaşkanı yaptığı mitingde 1700 yataklı hastanenin inşaatının devam ettiğini söyledi. Biz de bugün kontrol etmeye geldik il başkanı ve başkan yardımcısı ile beraber. Herhalde buradaki taşlar kardiyoloji bölümü, şuradakiler dâhiliye bölümü, arka taraf ise çocuk bölümüdür. Ben bu tarlada onu görüyorum. Biz siyaset yapıyoruz. Bunun için bugün gelip burayı kontrol ettik ki hemşerilerimiz hastanenin inşaatının olmadığını görsünler. Sayın Cumhurbaşkanı, sizleri yanlış yönlendiriyorlar. Bu memleket hepimizin, biz artık kandırılmaya gelemeyiz.” dedi.