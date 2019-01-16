CHP İl Başkanı Yücel: Kocaoğlu’nun adaylığı değerlendirilecek

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Aziz Kocaoğlu’nun yeniden adaylık sinyali vermesine ilişkin, “Sayın Aziz Kocaoğlu bizim üç dönemdir göğsümüzü kabartan hizmetlere imza atmış büyükşehir belediye başkanımızdır. Daha önce aday adayı olmayacağını açıklamıştı ama fikrini değiştirerek, aday adayı olabileceği yönünde bir açıklamada bulundu. Partimizin yetkili kurumları da elbette bu durumu değerlendirecektir” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin İzmir’de Aliağa, Kemalpaşa, Kınık ve Ödemiş ilçe belediye başkan adaylarını açıklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yücel, açıklanan isimlerin İzmir’e yakışan, İzmir’de ve aday oldukları ilçelerde tanınan, sevilen isimler olduğunu ifade ettiği değerlendirmesinde, “Adaylarımız aslında CHP’nin değil İzmirlinin adayıdır. 31 Mart’ta sadece partimizin değil, İzmir’in adayları kazanacak” sözlerine yer verdi.

“İTHAL VE TEPEDEN İNME DEĞİL”

CHP'nin adaylarının ithal olmayacağını belirten Yücel, “Tüm İzmir’e söz vermiştik. CHP’de ithal aday olmayacak, İzmirlinin karşısına İzmir ile ilgisi olmayan, İzmir’i tanımayan, bilmeyen belediye başkan adayları ile çıkmayacağız diye. Açıkladığımız ilçe belediye başkan adaylarımıza bakıldığında sözümüzü tutmanın ve İlçelerinin taşını, toprağını, sokaklarını, köylerini, beklentilerini bilen, İzmir kültürüyle yoğrulmuş, İzmir duruşuna sahip adaylar açıklamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe belediye başkan adaylarımızın her biri birbirinden değerli, ilçelerine hakim çok kıymetli isimler” dedi.

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“MAKAMLARIN ASIL SAHİBİ İZMİRLİLERDİR”

Açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının önemli ve örgütün içinden gelen isimler olduğunu belirten CHP İzmir İl Başkanı Yücel, isimlerden daha önemli olan şeyin ise gerçekte İzmirlinin sahibi olduğu bu makamların, cumhuriyete, demokrasiye, hukuka ve Atatürk’e yürekten bağlı, ranta değil halka hizmet edecek bir sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmesi olduğunu vurguladı. Yücel, “İzmir bizim evimiz, gururumuz, derdini dert edindiğimiz yuvamız. İzmir Türkiye’nin kurtuluşunun umudu, bu ülkenin geleceği, cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi. İzmirlilerle el ele, omuz omuza 31 Mart 2019’da da İzmir’e sahip çıkmaya devam edecek, İzmir’i yandaşlarına pazarlamaya çalışanlara izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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“AZİZ BEY ÇOK İYİ BİR BELEDİYE BAŞKANIDIR”

Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının bir sonraki parti meclisi toplantısında açıklanmasını beklediklerini dile getirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sürpriz aday adaylığı açıklaması hakkında da şunları ifade etti:

“Sayın Aziz Kocaoğlu bizim üç dönemdir göğsümüzü kabartan hizmetlere imza atmış büyükşehir belediye başkanımızdır. Daha önce aday adayı olmayacağını açıklamıştı ama fikrini değiştirerek, aday adayı olabileceği yönünde bir açıklamada bulundu. Partimizin yetkili kurumları da elbette bu durumu değerlendirecektir. Sayın Kocaoğlu’nun bu durumu son dakika açıklamış olması biraz sürpriz gibi algılansa da, Aziz bey çok iyi bir belediye başkanı ve iyi bir CHP’lidir. Aday adayı olma hakkı elbette vardır. Büyükşehir ve İlçe belediyelerimize aday adayı olan çok kıymetli isimlere sahibiz. Başta da söylediğimiz gibi kılı kırk yararak bu işi sürdürüyoruz. İzmir’e yakışan adayları açıklamaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz İzmir için en iyisini arayışımızdan bir polemik, bir rant çıkarmaya çalışan AKP’lilere kulak asacak veya bunca işimiz arasında açıklamalarını ciddiye alacak değiliz.” İHA