CHP İstanbul İl Başkanlığı paylaştı! Dünya gündemine girdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı vesilesiyle bir video yayınladı.
SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR
19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıldönümüne ilişkin yapılan video “#Bu100den” başlığıyla paylaşıldı. Video, Twitter’ın Türkiye gündeminde birinci sıraya yükselirken, dünya gündeminde de 4. sırada yer aldı.
“İŞTE HER ŞEY #BU100DEN”
CHP İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından şu sözlerle yayınlandı:
İnadımız, kararlılığımız,
İnancımız, cesaretimiz,
Umudumuz, kararlılığımız,
Vazgeçmeyişimiz, pes etmeyişimiz,
Korkmadan yürüyüşümüz.
İşte Her Şey #bu100den
İnadımız, kararlılığımız,
İnancımız, cesaretimiz,
Umudumuz, kararlılığımız,
Vazgeçmeyişimiz, pes etmeyişimiz,
Korkmadan yürüyüşümüz.
İşte Her Şey #bu100den pic.twitter.com/mTDCpQ1IBk
— CHP İstanbul (@CHP_istanbulil) 17 Mayıs 2019