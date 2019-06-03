CHP İstanbul’dan sosyal medyayı sallayan seçim kampanyası: #SenDeAnlat

Videoda İstanbullu yurttaşlar, CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 18 günlük icraatlarını ve seçimin iptal edilmesiyle yaşanan mağduriyeti anlatıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı videoda İstanbullular arasında kulaktan kulağa yayılan gerçeklerin öyküsü anlatılıyor.

CHP'liler videoyu sosyal medya hesaplarından şu sözlerle paylaştı:

Dr. Canan Kaftancıoğlu: “Seçim kampanyasına destek olmak için “Ben ne yapabilirim” diyen herkes önce daha fazla anlatmalı, daha fazla konuşmalı. Bu bayramda #SenDeAnlat”

Özgür Özel: “31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullunun oylarıyla kazandığı anasının ak sütü gibi helal mazbatası gasbedildi. Aynı zarfa giren 4 pusuladan 1’inin geçersiz sayılmasının hukuka da vicdana sığmadığını #SenDeAnlat”

Seyit Torun: “Geleceğin için, geleceğimiz için #SenDeAnlat

Bizi birbirimizden ayrıştırmaya çalışanları, haksızlık yapıp; göz yumanları hepimiz anlatalım. 23 Haziran'da hak yerini bulacak!”

Tuncay Özkan: “18 günde 16 milyon İstanbullunun hayatını kolaylaştıran Ekrem İmamoğlu, 1800 günde neler yapmaz #SenDeAnlat”

Oğuz Kaan Salıcı: “18 günde İstanbulluların hayatını bu kadar kolaylaştıran Ekrem İmamoğlu 1800 günde neler yapmaz?

#SenDeAnlat tüm İstanbul geleceğine sahip çıksın.”