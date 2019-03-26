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Son dakika: CHP İzmir adayı Tunç Soyer’den kritik sandık çağrısı!

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, seçime 5 gün kala hakkında yapılan karalama kampanyalarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

20:27 -
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Son dakika: CHP İzmir adayı Tunç Soyer’den kritik sandık çağrısı!

Tunç Soyer, kendisi için başlatılan karalama kampanyalarının İzmir’deki demokratik seçimlere gölge düşürdüğünü belirttiği açıklamasında, İzmirlileri 31 Mart’ta sandığa gitmeye çağırdı.

Soyer’in Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle;

“Seçime beş gün kala başlatılan karalama kampanyaları, şahsıma değil, demokrasiye ve tüm İzmirli seçmenlerin iradesine yapılan bir saldırıdır. İzmir’in değerlerini gömmeye çalışıyorlar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlar! Tüm halkımızı 31 Mart’ta sandığa gitmeye davet ediyorum.”

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Son güncelleme: android-time 20:51 26.03.2019
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