CHP Kırklareli belediye başkanı adayı Mehmet Tuna Soykan kimdir? Mehmet Tuna Soykan kaç yaşında?

31 Mart yerel seçimleri adım adım yaklaşırken adayların hayatı merak konusu oluyor. Mehmet Tuna Sokyan kimdir sorusunu soran vatnadaşlar için, CHP’nin Kırklareli adayı Mehmet Tuna Soykan’ın hayatını derledik…

MEHMET TUNA SOYKAN KİMDİR?

Kırklareli'nde 1951 yılında doğan Mehmet Tuna Soykan, ilk, orta ve lise öğrenimini Kırklareli’nde, yüksek lisansını ise İstanbul Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. Bir süre Kırklareli Devlet Hastanesi’nde diş hekimi olarak görev yapan Soykan, 1981 yılında özel diş hekimi muayenehanesi açtı. Sosyal Demokrat Halkçı Partisi’nde siyasete başlayarak, CHP Kırklareli kurucu il başkanlığı görevinde bulunan Soykan, 1999 ve 2002 yılında milletvekili adayı olmuştu. Soykan, evli ve bir çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur. 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Kırklareli belediye başkanı adayıdır.