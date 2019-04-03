CHP Kırşehir’i nasıl kazandı?

31 Mart yerel seçimlerinden çıkan sonuçlara bakıldığında şüphesiz doğru başkan adaylarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kırşehir’in en başarılı iş adamlarından olan ve bölge halkınca sevilen Selahattin Ekicioğlu, CHP adayı olarak girdiği yerel seçimlerden açık ara farkla birinci çıktı. Tabi burada ittifak ortağı İYİ Parti’nin desteğini de unutmamak gerek…

İKİYE KATLADI

2014 yerel seçimlerinde yüzde 23,4’lük oranla 16062 oy alan CHP seçimi 3. sırada bitirmişti. Yine 2014’te; AKP yüzde 42,2 oranla 28954 oy, MHP yüzde 31 oranla 21243 oy almıştı.

2019 yerel seçimlerinden çıkan sonuçlara baktığımızda ise tablo herkesi şaşırttı.

CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, yüzde 44,79 oranla toplam 32028 oy alarak partisinin oyunu ikiye katlayıp, rakiplerine fark atmayı başardı. Bu kez AKP yüzde 38,67 oranla ikinci sırada, MHP ise yüzde 15,57’yle üçüncü sırada yer aldı.

SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR?

Selahattin Ekicioğlu, 1960 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırşehir’de tamamladı.

İnşaat, mimarlık ve tasarım alanlarında faaliyet yürüten Ekicioğlu, 2013 ve 2018 yıllarında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine seçildi.

TOBB delegeliği ve icra kurulu üyeliği de yapan Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İŞTE KIRŞEHİR’DE SEÇİM SONUÇLARI: