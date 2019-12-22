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CHP kongresindeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı 37. Olağan Kongresi'nde yaşanan arbedenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde CHP İl Başkan Adayı Fikret Sertkaya'nın, eski CHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş’a yumruk attığı yer alıyor.

Evren DEMİRDAŞ
12:25 -
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CHP Elazığ  Merkez İlçe Başkan adaylığından çekilen ve kürsüde partililere hitap etmek isteyen Kenan Doğan'ın konuşturulmamasına itiraz eden CHP İl Başkan adayı Fikret Sertkaya, merkez ilçe eski başkanı Ömer Alakuş ile girdiği tartışmada Alakuş'a yumruk attı. CHP il başkan adayı Sertkaya'nın Alakuş'a attığı yumruk kameralara yansıdı. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi, kongrenin yapıldığı salona gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

İKİ ADAY DA EŞİT SAYIDA OY ALDI

Yaşanan arbede sonrasında oy kullanma işlemine gidildi. 336 delegenin oy kullandığı kongrede Ali Özçelik ve Sabri Durmuş aynı oyu alırken, 4 oy ise geçersiz sayıldı. CHP merkez ilçe kongresinde bir başkan çıkmaması sonucunda kura çekilmesi kararı alındı.

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