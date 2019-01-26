CHP lideri Kılıçdaroğlu Bursa’da Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

İYİ Partili dostlarımız, Saadet Partili dostlarımız ve başka partilerden bize oy verecek arkadaşlarımızla hakkı, hukuku adaleti sağlayacağız. Bursa herkesin gelip yaşamak istediği bir kent. Tarihsel derinliği, kültürel derinliği olan bir kent Bursa. Bursa’da olmak, burada yaşamak gerçekten bir ayrıcalık.

Bizim bu bağlamda bir araya gelmemiz, farklı düşünceleri de dinleyerek ilerleyebilmemiz önemli. Bursa Belediye Başkan adayımız yaşadığı kenti yaşanabilir kılmak istiyor. Belediye Başkanı ortak paydaları büyütmek ve huzur içinde topluma sunmak ile yükümlüdür

Bursa bir beton ormanına dönüştü. Son 15 yılda. Hani yeşil Bursa, güzel Bursa diyorduk?