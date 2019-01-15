CHP Milletvekili Ali Öztunç’tan RTÜK’e çağrı: Ağır hakaretlere karşı bir an önce gereğini yapın

Kripto FETÖ’cü 2 tetikçi, dün canlı yayında SÖZCÜ okurlarına ve yöneticilerine hakaret edip tehditler savurdu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK’ten, bu açık suç için de harekete geçmesini istedi...

SÖZCÜ Gazetesi sahibi, çalışanları ve okuyucularına TGRT Haber kanalında yapılan hakaretlere ve ‘Kayyum atanacak' iddialarına RTÜK üyesi ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan tepki geldi. Ali Öztunç, “Yandaş medyanın yaptığı hakaret serbest mi? Bu olamaz. RTÜK uyuma, gereğini yap” dedi. Öztunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘YASALAR ORTADA'

“Yasayla düzenlenen yayıncılık ilkeleri bellidir. Sürekli kanundan, ahlaktan bahsedenler açıp 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Yasa'yı okusunlar. Yasadaki yayıncılık ilkeleri arasında ‘Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez, yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında süreci ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz…' şartı vardır. RTÜK anayasal olarak özerk bir kurumdur. Bu özelliği sebebiyle tüm yayın organlarına eşit mesafede olmalıdır ama maalesef AKP'nin sopası haline gelmiştir. Kendilerinden olmayan, muhalif gördüklerini veya doğruları söyleyenler en ufak bir eleştiri yaptığında harekete geçiyorlar, ceza yağdırıyorlar, baskı uyguluyorlar. Bu yolla susturmaya çalışıyorlar. İş kendilerine yakın, yandaş kanallara, yazarlara gelince ağır hakaretlere bile duyarsız kalıyorlar. Ağır küfürler, hakaretler edildiğinde ‘dilekçeyle başvur' diyorlar.”

‘HERKESE UYGULANSIN'

RTÜK'ün uygulamaları için ‘çifte standart' nitelemesi yapan CHP'li Öztunç, “Bu dönem RTÜK'ün tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. Eğer hakarete, tehdide ceza veriliyorsa herkese uygulanmalıdır. Geçmişte bunun mücadelesini verdik. Yandaş medyada hakaret serbest mi? Bu olamaz. RTÜK uyuma, gereğini yap” dedi.