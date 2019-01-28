CHP örgütlerinde protesto sesleri

Cumhuriyet Halk Partisi’nde belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı 18 saat sonra sona erdi. CHP’nin gerçekleştirdiği PM toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 145 yeni belediye başkan adayı belli oldu. İsimlerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte, bazı parti örgütlerinden de eleştiri sesleri yükselmeye başladı. Gecenin ilk ‘liste protestosu’ Mersin’de yaşandı.

“BU ADAYLARLA BÜYÜKŞEHİR’İ KAZANAMAYIZ”

CHP MYK'dan belirlenen ilçe adaylarla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamayacaklarını düşünen yaklaşık 150 partili, seçim bürosu önünde toplanarak bu durumu protesto etti. Belirlenen adaylarla seçimi kazanamayacaklarını öne süren partililer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in seçim bürosu önünde bir araya gelerek bu duruma tepki gösterdi.

Belirlenen adayların karşılarında olmadıklarını belirten partili Ahmet Uygur, “CHP'nin bayrağını Mersin'e dikmek amacındayız. Başka hiçbir amacımız yok. Yenişehir, Mezitli diğer ilçelerin adaylarının karşısında olmak için burada değiliz. Biz daha güçlü adaylarla CHP'nin bayrağını nasıl dikebiliriz, onun için buradayız. Daha güçlü adaylar varken, diğer adaylar neden belirlendi. Anketlerden birinci çıkan adaylar neden gösterilmedi” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ ADAYLAR BELİRLENMELİYDİ”

CHP Yenişehir Kadın Kolları Başkanı Sevil Yeşil ise, “İlçelerde güçlü-adayların belirlenmesinden yanayız. Gösterilen adaylarla sadece CHP'nin oyarlı düşürür. Oylarımızı artırmaz. Akdeniz ve Toroslar adayı henüz belirlenmedi. Güçlü adaylar belirlenip sahada olması gerekirdi. Ama adaylarımızın şuan çoğu da belli değil. Belli olan diğer adaylarla da seçimi kazanacağımızı düşünemiyoruz. Bu yüzden buna tepki olarak burada toplandık” dedi.

Partililer sabahın ilk ışıklarına kadar bekledikten sonra seçim bürosunun önünden ayrıldılar.

MERSİN ADAYLARI

CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Mersin adayları şöyle;

Mersin Tarsus: Haluk Bozdoğan

Mersin Silifke: Mustafa Turgut (Mevcut başkan)

Mersin Mezitli: Neşet Tarhan (Mevcut başkan)

Mersin Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Mersin Mut: Mehmet Saydam

Mersin Anamur: Durmuş Deniz

Mersin Bozyazı: Yüksel Kır