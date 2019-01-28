CHP Ortaca da karıştı! Karaçelik Demokrat Parti yolunda…

Yeniden aday gösterilmediği için CHP’den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın ardından benzer bir haber de Ortaca İlçesi’nden geldi.

TOPLU İSTİFAYI ÖNLEDİ

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nin Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in yerine Mehmet Sertkaya'nın aday gösterilmesi ortalığı karıştırdı. CHP'lilerin toplu istifasını mevcut başkan Hasan Karaçelik önledi. Karaçelik “Hep birlikte istifa etmemiz Atatürk'ün partisine yakışmaz” dedi.

Sözcü'ye konuşan Hasan Karaçelik “Ortaca'da kimsenin CHP'den istifa etmesini istemiyoruz. CHP kimsenin malı olmayıp Atatürk'ün kurduğu bir parti. Bu nedenle ortada bir yanlışlık varsa ki var, o zaman hep birlikte bu işi düzeltmek için çaba harcamalıyız. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Buradaki mesele Ortaca'dan bize karşı adaylığını koyan arkadaşlarımıza. Zaten bu tepkimizi ortaya koymak için tüm partililer değil sadece benimle birlikte 5 kişi istifa edeceğiz” dedi.

DEMOKRAT PARTİ’DEN ADAY OLACAK

Hasan Karaçelik'in Demokrat Parti'den başkan adaylığı için teklif aldığı ve teklife de sıcak baktığı öğrenildi.