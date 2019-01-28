CHP Sancaktepe ilçe yönetim kurulundan toplu istifa!

İstifa kararını CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Sevgi Aksu yaptığı açıklama ile duyurdu. “Genel merkezin hak, hukuk ve adalet anlayışı ile emeğe ve örgüte yeterince değer vermemiş olması ile sonuçlanmıştır” diyen Aksu sözlerine şöyle devam etti: “Bizler, Sancaktepe ilçe başkanlığı ve yönetimi olarak yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi için bir önceki ilçe başkanımız ve aday adayımız Alper Yeğin ile birlikte gecemizi gündüzümüze katarak Sancaktepe’de yerel seçimleri alabilmek için emek verdik. Sancaktepe’de şu anda atanan adayımız ile seçimi alma şansımızın hiç olmadığını çok net bir şekilde ne yazık ki görüyoruz. Ancak 2014 yılında yapılan hataların genel merkez tarafından tekrarlanmış olduğunu da izliyoruz. 2014 yılında seçimi alamamış olan ve beş yılda bir partiye uğrayan bir adayın bölgecilik, kökencilik ve mezhepçilik gerekçeleri ile tekrar aday olma talebinin genel merkez tarafından kabul görmesi hatasıdır. Yine aynı şekilde bu adayımızın atanmış olması genel merkezin hak, hukuk ve adalet anlayışı ile emeğe ve örgüte yeterince değer vermemiş olması ile sonuçlanmıştır. Bu da bizim Sancaktepe ilçe başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almamıza sebep olmuştur” şeklinde konuştu.

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CHP Sancaktepe İlçe Başkan Yardımcısı Şafak Gülçiçeği ise yaptığı açıklamada, “Bugün burada olmamızın sebebi, tüm kesimler tarafında kabul gören bizim eski ilçe başkanımız Alper Yeğin’in adaylığının olmamasıdır. Kendisi Sancaktepe’de tüm kesimler tarafından kabul edilen, bölgenin iş adamları, yerel yöneticileri, bölgenin toplum örgütleri tarafından kabul görmüş bir adaydır. Fakat genel merkezde bölgecilik, etnik köken ve mezhepçilik üzerine verilmiş olan başka aday kararı tarafımızca Sancaktepe yönetimi olarak bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bunula ilgili biz yönetim olarak gerekli tepkimizi koymak için istifa etme kararı aldık. Toplu olarak istifa edip, yönetim düşüyor zaten artık CHP’nin hak, hukuk, adaletten ayrıldığı düşüncelerimizi belirterek istifamızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Sevgi Aksu ile birlikte istifa eden yönetim kurulu üyeleri ise şöyle; Sakine Sönmez, Kazım Yılmaz, Şafak Gülçiçeği, Hasan Karabulut, Vedat Atış, Nuran Başaran, Metin Yılmaz, Selma Çelikol, Uğur İrfan Ergün. DHA