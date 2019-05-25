CHP sandıklarda görev alacak avukatlar için eğitimlere başladı

23 Haziran'da İstanbul'da oy kullanılacak 31 bin 186 sandığın tümünde avukat görevlendirmeyi hedefleyen CHP, avukatlar için sandık güvenliği eğitim toplantıları gerçekleştirecek. İstanbul'un 3 bölgesinde ve 39 ilçesinde gerçekleştirilecek eğitim toplantılarının ilki Kadıköy'de gerçekleştirildi.

Kadıköy'deki sandık güvenliği avukat eğitim toplantısına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte İl Eğitim Sekreteri Mazlume Oruç ve İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Doğuşcan Aygün de katıldı.

Yaklaşık 400 avukatın katıldığı eğitimde avukatlara seçim günü sandık çevresinde yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı tarafından verilen bu ilk eğitim toplantısında sandık kurulumu öncesi, kurulum aşaması, oy verme işlemleri, sandıkların açılması, oyların sayımı ve tasnif süreci başta olmak üzere seçim günü yaşanılabileceklerle ilgili de sunumlar gerçekleştirildi. İstanbul'un diğer ilçe ve bölgelerindeki eğitimler de önümüzdeki günlerde daha önceki seçimlerde görev almış tecrübeli avukatlar tarafından verilmeye devam edecek.

CHP, ayrıca 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için “Her Sandıkta Bir Avukat” kampanyasına devam ediyor. Sandıklarda görev almak isteyen avukatlar, 0 212 706 09 89 numaralı telefonu arayarak ya da hukuk@chpistanbul.org.tr adresine mail göndererek başvuru yapabilirler.