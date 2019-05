Öztrak: Çıksın hangi bakanlarsa bunlar biziz diye açıklama yapsınlar

“6698 sayılı yasa devlet kendisine emanet edilen verileri kimseye veremez diyor. AK Parti ile devlet arasında artık hiçbir sınır kalmamıştır. Bu verilere nasıl ulaşılmıştır. Bu veriler Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na emanet edilmiş verilerdir. Vatandaşların rızası olmadan bu verilere ulaşmak mümkün değildir. Bu verileri Adalet ve Kalkınma Partisi’ne kim vermiştir? Bu soruyu Adalet Bakanı da Sağlık Bakanı da derhal cevaplamak zorundadır.

Kişisel verilerin korunması kurulu üyesi bir hafta önce kısıtlı yurttaşlarımıza ve cezaevlerindeki seçmen bilgilerine AK Parti’nin nasıl ulaştığına dair şikayeti vermişti. Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen bu konu kurulun gündeme alınmadı. Oysa İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı İmamoğlu belediye verilerini korumak amacıyla kopyalamak istediğinde durumu tespit etmek amacıyla kopyalamak istediğinde bu kurul apar topar gündeme almıştı. Kurul dilekçeyi işleme koymayınca Adalet ve Sağlık Bakanlığı hakkında yeni bir şikayet dilekçesinde başvurduk.

O ZAMAN BİZ DE İSTİYORUZ

Adalet ve Kalkınma Partisinin bir yetkilisi demiş ki sandığa gitmeyen seçmeni birebir iknaya çalışacağız. Sandığa gitmeyen seçmeni nereden biliyorlar? YSK bu bilgiyi kimseyle paylaşmıyor, biz istiyoruz alamıyoruz. Bu bilgiler YSK’nın koruması altındadır. Eğer birebir oy vermeye gitmeyenler üzerinde çalışacağız diyorsa bu şi demektir o zaman AK Partinin elinde bu belgeler vardır. O zaman bu belgeleri Yüksek Seçim Kurulu’ndan biz de istiyoruz.

SİZİN MİLLETE KARNINI DOYURUYORUZ DEME HAKKINIZ YOK

Ekonomideki yangının sorumlusu saray bu işten çok rahatsız. Dün gazetelere yansıyan ve şu ana kadar da yalanlanmayan bir haber var. bu sözler Sarayın milletten nasıl koptuğunu bir kere daha gözler önüne seriyor. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan kendisine oy vermeyen vatandaşlar için ‘karnını doyuruyorsunuz her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor’ demiştir. Sayın Erdoğan’ın bu sözü millete söyleme hakkı yok ama milletin Erdoğan’a şu sözü söyleme hakkı var: ‘karnını doyuruyoruz, her türlü ihtiyacını karşılıyoruz ama en bizim sesimize kulak vermiyorsun.’ Millet bunu söylemeli. Bu ülkeyi yönetsin diye AK Parti genel Başkanı’nın maaşını bu millet vergilerinden ödüyor. Milletin ödediği vergilerden bu sarayın masrafı uçanı kaçanı duranı bunların hepsinin masrafı efulilerin… Bütün bunların masrafları milletin vergilerinden çıkıyor. Sizin millete dönüp de “karnını doyuruyoruz, her türlü ihtiyacını karşılıyoruz” deme lüksünüz yok milleti hakir görme hakkınız yok. Bu anayasada yazıyor, kanunu var parasını cebinizden ödemiyorsunuz.

VATANDAŞLARI KİMSENİN TEHDİT ETMEYE HAKKI YOKTUR

1 Nisan’dan bugüne 55 milyar Türk lirası Türk şirketleri kaybetti. Bu zararı TÜSİAD temsil ediyor. Siz demediniz mi verin kardeşinize oyu. Bugün hazinenin en son yaptığı ihalenin faizi yüzde 26. Şikayette bulunan vatandaşları kimsenin tehdit etmeye hakkı yoktur. Bu iş adamları dertlerini kime anlatacak. Hem sorumluluğu talep edeceksiniz hem milleti tehdit edip sorumluluktan kaçacaksınız. Artık korku duvarları yıkılmıştır. Ülkede herkes konuşacaktır.

YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR

Atama içişleri Bakanı yavuz hırsız ev sahibini bastırır taktikleriyle topa girmiş. Ben açıkladım, sanık olan bir vatandaş demiş ki benim Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu’nu suçlamam için bir Aydınlı gazeteci cezaevine girmiş ondan sonra da dedik bu bakanlar çıksın kendini açıklasın. Daha kimse yok ama görüyorum ki yarası olanlar var. Yarası olan gocunur. Bakanlar neyin içindeler, hangi devlette yaşıyoruz. Çıksın hangi bakanlarsa bunlar biziz diye açıklama yapsınlar. Biz diyoruz ki kendileri çıksın açıklasınlar.”