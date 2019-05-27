Öztrak: AKP’li yetkililere soruyoruz: İnek hırsızı ile partinizin ilişkisi kesildi mi?

Öztrak’ın konuşmasından satır başları;

CHP olarak darbelerin her türlüsüne karşıyız. YSK’nın eliyle de yapılsa karşıyız.

Tek adam rejiminin yönettiği ülkemizin başkentinde meydan zorbalara bırakılmış görünüyor. Saldırganlar serbest bırakılıyor, yeni saldırılara göz kırpılıyor. Birileri kızgın demirin ateşini harlıyor.

İçişleri Bakanı bunlarla uğraşacağına İstanbul’da oy toplamanın peşinde. Devleti yönetmek için milletten yetki almış cumhurbaşkanı işini gücünü bırakmış İstanbul’da rant için oy toplamaya çalışıyor. Dünyanın hangi yerinde cumhurbaşkanı kaybettiği seçimler üzerinden mızıkçılık yapmaktadır? Cumhurbaşkanı dediğin parti başkanlığına talip olmaz.

‘CEVABINIZI BEKLİYORUZ’

AKP’li yetkililere soruyoruz: Genel başkanımıza saldıran inek hırsızı ile partinizin ilişkisi kesildi mi? Hâlâ partinizin üyesi mi? Cevabınızı bekliyoruz.

E artık pes dedik. Bu beyler önce oyları bize verin diyorlar. Sonra gerekirse tövbe ederiz diyorlar. Artık ne ayıp, ne de günah biliyorlar. Bu millete karşı işlediğiniz günahları ne yapacağız. Bu beyler için İstanbul’un rantı elden gitmesin de ne olursa olsun. Ekrem İmamoğlu 18 günde tam da israf düzenine son veriyordu ki mazbatasını elinden aldılar.

‘BU İKTİDARI KAÇ KEZ UYARDIK’

İnsanlarımız işsizlikten kendini yakar hale geldiyse kimse itibardan bahsedemez. Bu iktidarı kaç kez uyardık. Üretime dönmek yerine sıcak paraya yaslanmaya devam ettiler. Şimdi sorumluluktan kaçmak için dış güçler saldırıyor diye bir masal anlatıyorlar. Bu masalları bıraksınlar. Bugün yaşadığımız derin krizin tek sorumlusu saray yönetimidir. Damadını bakan yaptı. Eş, dost çocuklarını bakan yardımcısı yaptı. Damat iş başına geldiğinden bu yana Türk Lirası’ndaki değer kaybı yüzde 20’yi aştı. Damat bakan iş başına geldiğinde ülkenin borç temerrüd primi 303’tü, şimdi 516. Bu kriz seviyesidir. Sosyete damat iş başına geldiğinde enflasyon yüzde 10’du, şimdi yüzde 20. Herhalde bu damadı ekonominin başına dış güçler atamadı, kayınbabası atadı.

İSTANBUL SEÇİMİ

Artık ne yazık, ne ayıp, ne günah biliyorlar. Bu millete karşı işlediğiniz günahlarını ne yapacağız? Rantları elden gitmesin de ne olursa olsun gerekirse ahiretlerini yakmaya hazırlar. Kişilere, cemaatlere akan su millete akınca rahatsız oldular.İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı bir kez daha milletimizin oylarıyla o makama oturacaktır.

MELİH GÖKÇEK’İN CİPLERİ

Görevden alınan başkanın altında yıllarca 3 tane cip kalmış. Bu cipler hangi sıfatla tahsis edilmiş? Böyle bir usül yok kamuda. İtibardan tasarruf olmaz diyerek milletin vergileri bir avuç kişiye Lale Devri yaşatıyorlar. İnsanlar kendini yakacak hale geldiyse kimse itibardan bahsedemez.

‘O VİDEOYU BEKLİYORUZ’

İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı bir kez daha milletimizin oylarıyla o makama oturacaktır. Gerekçeli kararın herhangi bir yerinde, herhangi bir hırsızlık ifadesine rastlanmıyor. AKP Genel Başkanı 3 Nisan’da çıktı dedi ki, hırsızlığın videosu var dedi. O videoyu bekliyoruz. Hırsızlık varsa şu videoyu göstersinler. Hırsızlık yok, şaibe yok… Milletin hakkı yenmiştir. Millet esas büyük cevabı 23 Haziran’da verecektir. Milletin vicdanı bu haksızlıklara geçit vermeyecekti