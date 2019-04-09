CHP Sözcüsü Öztrak: Kazandığımız seçimi kimseye çaldırtmayız

“Büyükçekmece polis kaynıyor, bazı evlere polisin 3 sefer gittiği belirtiliyor. Baskı var. YSK’ya baskı yaptılar o da olmadı şimdi dönüp seçmene baskı yapıyorlar. Kimsenin Türk polisini siyasete alet etmeye hakkı yoktur. Seçimden önce listeler askıya çıkmış, gerekli itirazlar yapılmış itiraz süreci bittikten sonra bu listeler kesinleşmiş, iş bitmiş 31 Ocak Tarihinde şimdi bunun üzerinden itiraz yapmaya çalışıyorlar. Bu polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. Mülkiye müfettişleri orada, savcılar orada, ne oluyoruz arkadaşlar.

RAKAMLARI VERDİ

Benim örgütüm ise gerekli itirazları yapmış, neden AK Parti örgütü gerekli itirazları yapmamış? Sorumlunun yapmış olduğu 354 seçmen kayıtı dahil bizim itiraz ettiğimiz 754 seçmen kaydı silinmiş. Dün akşam bakıyorum sözcüler dün akşam ‘Büyükçekmece’de büyük usulsuzluk var, polisler bugün sabah orada’ diyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 172 bin 351 kişi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 174 bin 773 seçmen var. Bu seçimde seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış, bu artan sayının 760’ı genç seçmenler. Nerede onbinler? Kaydırılan şu olan bu olan?

AKP BÜYÜK ŞOK YAŞAMAKTADIR

Seçimi kaybeden AKP yetkilileri büyük bir şok yaşamaktadırlar ve her yerden bir sorun çıkarmaya çalışmaktadırlar. İstanbul’da 35 ilçenin 24’ünü AKP kazandı. Ekrem İmamoğlu’nun oylarını da sayan bu sandık başkanları da aynı. Kazandığımız seçimi kimseye çaldırtmayız.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ KIRILGAN

Türkiye’nin gündemi çok ciddi ekonomik kırılgan. Türkiye bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmalıdır. Belediye başkanlığı seçimi bitmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na artık mazbatası verilmelidir. Vazgeçin milletin ufkunu karartmaktan.

Türkiye’yi kim yönetiyor. 24 Haziran’dan bu yana, niye tespit edememişler bu tam hukuksuzlukları. Bütün bunları iddia edenler kendi beceriksizliklerini itiraf etmiş olurlar.

MİLLETİ TERÖRİZE EDİYORLAR

Büyükçekmece belediye başkanımız mazbatasını almış neyin peşindeler bilemiyorum. Milleti terörize ediyorlar. Kanun açık demokrasinin kuralları açık. Seçim bir oyla da kazanılır. Kendilerinin de Artvin’de vs. birkaç oyla kazandıkları yerler var. Şu anda Ekrem İmamoğlu İstanbul seçmeninin yüzde 48.8’inin oyunu alarak seçilmiştir. İstanbul’un yarısının oyunu almış bir belediye başkanına sen İstanbul’u temsil edemezsin demek insafla bağdaşmaz.

Bizim YSK Temsilcimizin bana verdiği bilgi AKP’nin talebini dün akşam geri çektiği yönünde.”