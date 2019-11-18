CHP ve AKP’li vekillerden zeytin tartışması

Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor. Görüşmeler sırasında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, “Dış politika Washington ve Moskova arasında kıvranıyor, kıvrandıkça daha da sıkışıyor” diyerek, şunları söyledi:

“ÖSO’NUN ÇALDIĞI ZEYTİNLERDEN ÜRETİLEN ZEYTİNYAĞLARI…”

“Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini ve bağımsızlığını Gaziantep merkezli Geçici Suriye Hükümeti kurarak, bu oluşumun başkanını televizyonlara çıkararak, bu oluşumun Suriye’den alınan diplomalara denklik vermesine izin vererek, Afrin’de ÖSO’nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağlarını Türkiye üzerinden ihraç ederek, Suriye’de fakülte kurarak sağlamak mümkün değildir. Bütün dünya, Suriye’deki askeri varlığımızın giderek azaltılmasını beklerken, görünen odur ki AKP’nin Suriye’den çıkmaya niyeti yoktur. Olsaydı, Suriye toprakları üzerinde Türkiye merkezli olarak kurumsallaşmaya çalışılmazdı.”

“TÜRKİYE HIRSIZLARIN MALINI ALMAZ”

Çeviköz’e tepki gösteren AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Afrin'de ÖSO'nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağlarının Türkiye üzerinden ihraç edilmesi” sözlerini kınadığını belirterek, şöyle konuştu:

“PKK’nın eline mi bırakacağız? Türkiye, hırsızların malını almaz. Kendi imkanlarıyla, oradaki vatandaşlar mağdur olmasın diye ürettiği ürünlerin daha değerinde satılması için Türkiye yardımcı olmuştur.” (AA)