Son dakika! İYİ Parti hemen harekete geçti! Yerel seçim öncesi anket tuzağı!

Halk TV'den Can Coşkun'un haberine göre; son olarak Adana'da bir vatandaşı arayan operatörler, “HDP-CHP-İYİ Parti ittifakına oy vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Vatandaşın “CHP'nin HDP ile anlaştığına yönelik bir bilgim yok” cevabını alan operatörler, ittifakın var olduğuna kanıt olarak sosyal medyayı kaynak gösterdi.

Vatandaşın tepkisi üzerine telefonu kapatmaya yeltenen operatörler, “Başka sorunuz yok mu?” sorusuna cevaben “Hayır tek soru” cevabını verdi.

İYİ PARTİ’DEN SUÇ DUYURUSU

İYİ Parti söz konusu anket tuzağıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “Son günlerde İYİ Parti Genel Merkezine ve teşkilatlarımıza, farklı numaralarla kayıtlı “sözde” araştırma şirketlerinden gelen telefonlarla ilgili çok sayıda ihbar gelmiştir. Araştırma şirketinden aradıklarını söyleyen şahıslar, ulaştıkları vatandaşlara; “HDP-İYİ PARTİ-CHP İttifakına oy vermeyi düşünüyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltmektedir. Kendilerine böyle bir ittifak olmadığını ifade eden vatandaşlara, “Var ki soruyoruz. Sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda her yerde görebilirsiniz” şeklinde yanıt verilmiştir. Söz konusu numaralar geri aradığında sesli yanıt sistemiyle karşılaşılmakta ve yetkili kişilere hiçbir suretle ulaşılamamaktadır. Balıkesir ve Mersin başta olmak üzere, İYİ Parti'nin iddialı olduğu illerimizde yoğunlukla yaşanan bu husus, ülkemizde siyasi rekabetin geldiği seviyeyi bir kez daha gözler önüne sermektedir. 31 Mart'ta gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimlerinde, İYİ Parti'nin CHP ile tamamen şeffaf ve kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirdiği güç birliği herkesçe malumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü düşünerek, örneğin Iğdır ve Ahlat'ta aday göstermemek suretiyle İYİ Parti'nin ortaya koyduğu siyasi tavır ve duruş da ortadadır.

Söz konusu telefon görüşmeleriyle yapılmaya çalışılan algı operasyonuna, İYİ Parti'nin vatan ve millet söz konusu olduğunda ne kadar fedakar ve duyarlı davranabildiğini bilen bütün vatandaşlarımız gerekli cevabı en güzel şekilde vermektedir. Bu telefon görüşmelerinin kayıtları ve arayan numaralar İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Hakları Başkanlığınca yakinen takip edilmekte ve gerekli yasal işlemler ivedilikle yapılmaktadır. En son Adana'dan “0322 2770119” numaralı telefondan gelen arama için, ses kaydı ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına başkanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türkiye'de siyasi rekabetin de İYİ olacağı günler, İYİ Parti'nin iktidarında söz konusu olacaktır. Bu inançla, söz konusu telefonlarla vatandaşlarımızda yanlış algı yaratmak suretiyle yürütülen çirkin ve seviyesiz siyasi propagandayı şiddetle kınıyoruz. Kastedilmek istenen ittifak ya da işbirliğinin birlikte oturulan Oslo masalarında, eşlik edilen “megri megri” türkülerinde, lahmacun ikramlarıyla izin verilen geçit törenlerinde aranması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak, konuyu değerlendirme hususunu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.”