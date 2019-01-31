CHP’de gözler 2 Şubat’ta

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarına bu konuda bir değerlendirme yaptı ve “Yalanlar CHP'ye yönelik sistemli bir saldırının parçası. Bu yalanları demokratik süreçleri tıkamak için, bizi kötü göstermek için üretiyorlar. Asla bunlara prim vermeyeceğiz” dedi. CHP'nin sorun yaşadığı Marmaris adaylığı da netleşti ve Marmaris'in bir sonraki PM'de yeniden değerlendirilmeyeceği öğrenildi. Bu ilçede mevcut Başkan Ali Acar yerine Mehmet Oktay aday gösterilmişti. Bu karar sonrası Acar ve ilçe teşkilatı istifa etmişti. Ankara'da ise henüz aday belirlenmeyen Etimesgut İlçesi'nde anketlerde de önde çıkan avukat Cemal Çelik'in tercih edilmesi bekleniyor. Şimdi gözler 2 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında.