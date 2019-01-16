CHP’de gözler PM’de: İzmir adayı belli oluyor

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da dahil olmak üzere 6. grup adaylarını açıklayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ön plana çıkarken, aday ismi toplantıda netlik kazanacak

İSTANBUL OCAK AYINDA AÇIKLANACAK

PM toplantısı sonrası İYİ Parti ile uzlaşılan il ve ilçe belediye adaylarının ilan edilmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye adayının yanı sıra, İzmir'in bazı ilçe adaylarının da açıklanması bekleniyor. CHP bugüne kadar 15'i büyükşehir 28'i de il belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul'un ilçe adaylarının ise bugünkü toplantıda gündeme gelmeyeceği belirtildi. CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerin devam etmesi nedeniyle İstanbul ile İzmir'in kalan ilçelerinin ise ocak ayının sonunda yapılması planlanan toplantıda duyurulacağı kaydediliyor.